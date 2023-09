Tiaki Nui i runga i te GoPro HERO10: Tikina mo te $249.99!

Mena kei te maakete koe mo te kaamera mahi runga-o-te-raina, koinei te wa tino pai ki te hoko i te GoPro HERO10. I tenei wa kei te hokona mo te $249 noa i nga toa maha, tae atu ki a Amazon, Best Buy, me te paetukutuku mana GoPro. Ahakoa e kii ana etahi ko te hekenga ehara i te mea nui penei i te mea kua piki ake te utu o te raarangi, he mea pai tonu mo te hunga e whai ana ki te hopu i o raatau haerenga i roto i nga korero whakamiharo.

Ko te GoPro HERO10 te utu tuatahi mo te $449.99, engari kua heke iho ki te $350. Na inaianei, me tenei hokonga, ka taea e koe te tiki mo te utu iti ake o te $249.99. Ma tenei hekenga $100 ka taea e koe te pai ki nga ahuatanga whakamiharo penei i te 5.3K ataata taumira, 23-megapixel whakaahua, me te HyperSmooth 4.0 whakapumau i te hautanga o te utu.

Ahakoa he kaikawe adrenaline koe e whai ana ki te tuhi i o mahi hakinakina tino, he tangata noa ranei e hiahia ana ki te hopu i nga waa o ia ra me te tino marama, ko te GoPro HERO10 te hoa pai. Ko ona ahuatanga matatau ka whakarite kia maaka, maamaa me te ruku nga kopere katoa.

Kaua e ngaro i tenei waahi ki te penapena nui i runga i te GoPro HERO10. Hopukia koe inaianei i te utu whakahekenga $249.99 mai i Amazon, Best Buy, te paetukutuku GoPro ranei.

Rauemi:

- Paetukutuku GoPro