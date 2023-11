Ko tehea Waea Google Pika Me whiriwhiri e koe?

Kei te titiro ki te whakapai ake i to waea atamai? Koinei pea te waa tino pai ki te whakaaro ki tetahi o nga waea Pixel a Google. Na te tukunga tata o a raatau tauira hou me nga utu waea mo te Paraire Pango, ka kitea e koe etahi utu nui. Ahakoa kei te pirangi koe ki te Pixel 8 Pro utu nui, ki te Pixel 7a utu nui ake ranei, kei a matou nga korero hei awhina i a koe ki te whakatau whakatau.

Ko te Pixel 8 Pro kei te tihi o te rarangi waea atamai a Google, i hangaia hei whakataetae me nga waea pai mai i a Apple me Samsung. Kei te whakanui i te whakaaturanga LTPO OLED nui 6.7-inihi me te punaha kamera kaha e whakaatu ana i te arotahi matua 50MP, he arotahi ultrawide 48MP, me te arotahi waea 48MP me te 5x topa whatu. Na ona tohu teitei me te hoahoa utu nui, ko te Pixel 8 Pro he whiringa pai mo te hunga e rapu ana i nga ahuatanga o runga.

I tetahi atu taha, mena kei te rapu koe i tetahi whiringa pai-putea me te kore e whakararu i nga mahi, ko te Pixel 8 pea te mea pai mo koe. He rite nga korero ki te Pixel 8 Pro, engari me te whakaaturanga OLED 6.2-inihi iti ake, kaore he arotahi waea waea whakatapua. Heoi, kei te kawe tonu i nga kaha o te kamera me te mahinga katoa.

Mena kei runga koe i te putea putea engari kaore koe e hiahia ki te whakaheke i te kounga, ko te Pixel 7a he whiringa pai. He iti ake te utu i ona hoa, ko te Pixel 7a e tuku ana i nga atamai pūkoro rongonui a Google me nga kaha ki te tukatuka whakaahua i te hautanga o te utu o nga waea rangatira. Ma te whakaaturanga OLED 6.1-inihi, he kamera matua 64MP, me te hoahoa kikorangi, ko te Pixel 7a he pai te whiriwhiri mo te hunga e rapu ana i te utu me te pono.

Ka tae mai ki te whiriwhiri i te waea Google Pixel tika mo koe, whakaarohia o kaupapa matua me te tahua. Mena kei te pirangi koe ki nga mea pai rawa atu, ko te Pixel 8 Pro te huarahi hei haere. Mena kei te pirangi koe ki te whakararu i te rahi o te mata me te arotahi waea waea whakatapua, ko te Pixel 8 he pai te toenga. A, ki te mea ko te utu to whakaaro nui, ka tukuna e te Pixel 7a nga ahuatanga whakamiharo i te utu iti ake.

Ko te wa tenei ki te whakapai ake i to waea atamai, na reira, tangohia nga utu waea mo te Paraire Pango me te hopu i te waea Pika Google e pai ana ki o hiahia. Na te ingoa o Google mo te kounga me te mahi hou, kaore koe e he ki tetahi o a raatau tauira Pika.

Pātai Auau

1. He rereketanga utu nui kei waenga i te Google Pixel 8 Pro me te Pixel 8?

Ae, he nui ake te utu o te Pixel 8 Pro i te Pixel 8 paerewa. Ko te Pixel 8 Pro te tauira waea atamai moni a Google me te tuku i etahi atu waahanga, e whakamana ana i te tohu utu nui ake.

2. He aha te rereketanga o te Pixel 7a mai i te Pixel 8 me te Pixel 8 Pro?

Ko te Pixel 7a te utu tino utu i roto i nga tauira e toru. Ka whakaekea e ia etahi ahuatanga e kitea ana i roto i nga tauira teitei-mutunga engari kei te kawe tonu i nga mahi pai me nga kaha o te kamera i te utu pai-putea.

3. Ka taea e au te tumanako he mahinga kamera pai mai i nga waea Pixel katoa?

Ae, ko nga waea Pika a Google e mohiotia ana mo o raatau mahi kamera ahakoa te tauira ka tohua e koe. Ahakoa ka tukuna e nga tauira teitei ake nga ahuatanga kamera penei i te arotahi waea, ko nga waea Pika katoa e tuku ana i te kounga whakaahua me te kaha tukatuka.

4. He aha etahi atu mea me whakaaro ahau ina whiriwhiria he waea Google Pixel?

I tua atu i te utu me te kaha o te kamera, whakaarohia nga mea penei i te rahi o te whakaaturanga, te mahinga katoa, me etahi atu waahanga ka nui pea ki a koe. Ko te ora o te pākahiko, ko nga whiringa rokiroki, me nga ahuatanga o te hoahoa he mea tika kia whakaarohia ina whakatau ana koe.