Ko te Google Pixel 8 me te 8 Pro: Te hura i nga rereke rereke

Ka tae mai ki te Google Pixel 8 duo, karekau he whakaaro ko nga tauira o tenei tau ka nui ake te whakapai ake ki o raatau o mua. Ahakoa kei te rite tonu te hoahoa, ko te Pixel 8 me te 8 Pro e tuku ana i nga taputapu kamera hou, nga whakaaturanga whakarei, te kaha ki te utu tere, me te maramara kaha ake me te pai ake o nga kaha AI. I tua atu, ko enei taputapu nga waea Pika tuatahi ki te whakarato i nga tau e whitu mo te tautoko raupaparorohiko katoa, na te mea he pai te whiriwhiri mo nga kaihoko maha. Heoi, mena kei te ngana koe ki te whakatau i waenga i nga mea e rua, tera ano etahi rereke rereke e tika ana kia ata tirohia.

Ko te rahi me te taumaha nga mea tino rerekee i waenga i te Pixel 8 me te 8 Pro. Mena kei te pirangi koe ki te waea hakihaki kiato, he iti ake te vanilla Pixel 8 i ona o mua me te tuku he wheako whakamahi ma te ringa kotahi. I tetahi atu taha, ko te Pixel 8 Pro e aro atu ana ki te hunga e hiahia ana ki te tohu rangatira nui, ahakoa he ahua uaua ki etahi kaiwhakamahi.

Mo nga whakaaturanga, ko te Pixel 8 Pro te kaiarahi. Ko nga taputapu e rua he pai ake nga whakaaturanga ka whakatauritea ki nga tauira o mua me te tuku i te reeti 120Hz. Heoi, ko te 8 Pro ka neke ake me tana panui LTPO OLED, ka taea te whakahaere reiti whakamaarama mai i te 1 ki te 120Hz, ka whai waahi ki te pai ake o te ora o te pākahiko. Ko te whakaaturanga o te 8 Pro he marama ake ano i raro i te ra tika, he teitei ake te taumira kia rite ki tona rahi nui ake.

Ina tae mai ki te ora o te pākahiko, he mea whakamiharo, he rite te mahi a te Pixel 8 me te 8 Pro. Ahakoa te whare 8 Pro he pākahiko nui ake, he iti noa te rereketanga o te ora o te pākahiko. Ko te waea teitei ake a te 8 Pro me nga wa mahi tirotiro tukutuku ka piki ake tana kaute Whakamahi Hohe.

Mo te tere o te utu, he tere ake te utu o nga taputapu e rua ki nga tauira Pixel o mua. Ko te Pixel 8 iti e tuku 27W te utu tere me te 18W te utu ahokore, ko te 8 Pro ka piki ki te 30W me te waea waea me te 23W me te utu ahokore. I roto i nga whakamatautau-a-ao, ko te Pixel 8 he iti ake i tana hoa mo te tere o te utu.

Ina tae mai ki nga mahi, ko te Pixel 8 me te 8 Pro e whakamanamana ana i te maramara Google Tensor G3 hou, e whakarato ana i nga kaha AI pai ake me nga mahi mata teitei ake. Ahakoa he rite nga taputapu o nga taputapu, ko te taumira iti o te Pixel 8 ka taea e ia te pai ake i te 8 Pro i etahi tohu tohu mata.

Ka mutu, ko te whiriwhiri i waenga i te Pixel 8 me te 8 Pro ka whakawhirinaki ki o hiahia whaiaro mo te rahi, te whakaatu, te ora o te pākahiko, me te tere utu. Ko nga taputapu e rua e tuku ana i te wheako atamai atamai, engari he mea nui ki te pauna i nga rereke rereke kia kitea te tino pai mo o hiahia.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga rereketanga nui i waenga i te Google Pixel 8 me te 8 Pro?

A: Ko nga rereketanga nui ko te rahi, te hangarau whakaatu, te ora o te pākahiko, me te tere utu. Ko te Pixel 8 he iti ake, he maamaa ake, ko te 8 Pro he whakaatu nui ake me te hangarau LTPO OLED. He rite tonu te ora o te pākahiko, engari ko te 8 Pro he paku teitei ake te waea me nga waa tirotiro paetukutuku. He tere ake te utu i runga i te 8 Pro.

Q: Ko tehea waea Pika he pai ake te mahi?

A: Ko te Pixel 8 me te 8 Pro e whakamahi ana i te maramara kotahi a Google Tensor G3, he rite te mahi. Heoi, ka kaha ake pea te Pixel 8 i te 8 Pro i roto i etahi tohu tohu i runga i te mata na te iti o te taumira.

Q: Ka taea e koe te utu ahokore i nga waea Pika e rua?

A: Ae, kei te tautoko te Pixel 8 me te 8 Pro i te utu ahokore. Ko te Pixel 8 e tuku ana i te utu ahokore 18W, ko te 8 Pro e whakarato ana i te utu ahokore 23W.

Q: Kia pehea te roa ka whiwhi te Pixel 8 duo i nga whakahou rorohiko?

A: Ko te Pixel 8 duo te waea Pika tuatahi ki te tuku i nga tau e whitu mo te tautoko rorohiko katoa. Ko te tikanga me whiwhi ratou i nga whakahou Android tae noa ki te Android 21, me te whakarite i te wheako rorohiko mo te wa roa.