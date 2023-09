Ka anga a Google ki te Whakamatautau mo te Tiaki Tiaki Mo Te Rapu Rapu

Ka whakawerohia a Google i roto i te whakamatautauranga a te US antitrust i te wa e ngana ana nga kaiwhakahaere a te kawanatanga ki te whakakore i tana rangatiratanga ipurangi. I roto i nga wiki 10 e whai ake nei, ka whakaatu mai nga roia a te kawanatanga me nga roia a te kawanatanga ki te whakaatu i te tinihanga a Google i te maakete ki a ia, ka takahi i te Ture Sherman ma te hanga i tana miihini rapu hei whiringa taunoa i nga waahi me nga taputapu. Ka whakatauhia e te whakawakanga mena kua takahia e Google te ture, a, ki te pera, he aha nga huarahi hei pupuri i te roopu hangarau.

I tukuna te whakawakanga e te Tari Ture tata ki te toru tau ki muri, e whakapae ana a Google mo te whakamahi i tana mana rapu ipurangi ki te whai hua kore tika ki nga kaiwhakataetae. E kii ana te kawanatanga ka utua e Google nga piriona taara ia tau hei miihini rapu taunoa i runga i nga taputapu penei i te iPhone me nga kaitirotiro paetukutuku penei i a Safari me Firefox. I tua atu, e kii ana nga kaiwhakariterite kua rawekehia e Google te maakete ma te tono kia whakauruhia tana miihini rapu me tana punaha Android mo nga waea atamai.

E tohe ana a Google kei te whakaekea he whakataetae nui me te whakahua i nga miihini rapu penei i a Microsoft Bing me nga paetukutuku penei i a Amazon me Yelp hei tauira. E kii ana te kamupene i tana angitu ki te whakapai tonu i tana miihini rapu me te whakanui i te kowhiria e nga tangata ki te whakamahi i a Google na te pono me te mahi.

Ko te putanga o te whakamatautau ka whai paanga nui ki a Google. Ko nga hua ka puta ko te whakamutu i te mahi utu i nga kamupene ki te hanga i a Google te miihini rapu taunoa, ka ngaro ranei a Google i te wa e uru ana ki nga pakanga ture. He keehi whakahē rite ki a Microsoft i te tau 1998 i tohe te kamupene ki te urutau ki nga hangarau hou, na reira i kaha ai a Google ki te whakanui.

I tua atu i te whakamatautauranga o naianei, kei te anga ano a Google ki tetahi keehi antitrust e pa ana ki tana hangarau panui. E kii ana te kawanatanga kei te whakararu a Google i nga hangarau panui mamati matua me te kii me hoko pea a Google i tetahi waahanga o tana pakihi adtech hei whakatika i nga awangawanga o nga mahi aukati whakataetae.

