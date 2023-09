Ka tukuna e Google nga Whakahoutanga Haumarutanga ohorere mo te whakaraeraetanga o Chrome-Kore

Kua tukuna e Google nga whakahoutanga haumarutanga ohorere ki te whakatika i te whakaraeraetanga kore-ra i roto i tana tirotiro tukutuku Chrome. Koinei te wha o nga whakaraeraetanga kore-ra kua whakamahia i roto i nga whakaeke mai i te timatanga o te tau. Ko te whakaraeraetanga, i tohuhia ko CVE-2023-4863, kua kaha te whakamahi i te mohoao. Kua tohe a Google ki nga kaiwhakamahi Chrome ki te whakahou i o raatau kaitirotiro ki te putanga hou ka taea.

Ko te whakaraeraetanga, he ngoikoretanga putunga putunga putunga WebP, he kaha ki te puta tukinga me te whakangawari i nga mahi waehere. I korero tuatahi na Apple SEAR me Te Citizen Lab i Te Whare Wananga o Toronto's Munk School. Kua hurahia e te Citizen Lab nga ngarara kore-ra i whakamahia i roto i nga whakaeke tutei e whaaia ana e nga kaiwhakaari whakatuma e tautokohia ana e te kawanatanga ki nga tangata morearea nui, penei i nga kaitōrangapū whakahē, kairīpoata, me te hunga whakahē.

Ahakoa kua whakapumautia e Google kua whakaraeraehia te whakaraeraetanga, kaore i tukuna e te kamupene nga korero motuhake mo nga whakaeke. Ko te mea pea ka herea te uru ki nga taipitopito pepeha me nga hononga kia whakahoutia ra ano e te nuinga o nga kaiwhakamahi o raatau tirotiro me te whakatika. Ko tenei hei aukati i nga kaiwhakaari riri ki te hanga i a raatau ake mahi i runga i nga korero.

Ka taea e nga kaiwhakamahi Chrome te whakahou i o raatau tirotiro ma te tahua Chrome ma te whakaara ano ranei i o raatau taputapu. Ka whakaurua ano nga whakahou aunoa me te kore he taunekeneke a te kaiwhakamahi i muri i te tiimatanga. Ma te whakahou wawe i o raatau kaitirotiro, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiaki i a ratau mai i nga whakaeke pea i mua i te tukunga atu o nga korero hangarau.

Hei mutunga, kua tere te mahi a Google ki te whakatika i nga whakaraeraetanga hou-kore i roto i a Chrome. Ka akiakihia nga kaiwhakamahi ki te whakahou ake i o raatau kaitirotiro ki te putanga hou hei whakaiti i te tupono o te mahi. Ma te mahi pera, ka taea e ratou te tiaki i o raatau punaha me o raatau raraunga mai i nga whakaeke ka taea.

