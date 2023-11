Ka tukuna e Google Fi Ahokore he $75 te utu mo te Pixel Watch 2 LTE mo nga Kaiohauru o Naianei

Kei te whakarato a Google Fi Wireless i tetahi mahi motuhake mo te Paraire Pango mo nga kaiohauru MVNO o naianei, he utu $75 mo te Pixel Watch 2 LTE. Hei tango i te utu, me whakamahi nga kaiwhakamahi i te waehere whakatairanga BLACKFRIDAY i te wa o te tirotiro, ka heke te utu ki te $324.99. Heoi, kare ano a Google i whakapumau i te roanga o tenei mahi, no reira he mea pai kia tere te hoko a nga kaihoko hiahia.

I tenei wa, ko te US Google Store me etahi atu kaihokohoko e hoko ana i te Pixel Watch (Wi-Fi) taketake i te $199.99, engari ko te tauira LTE te utu mo te $249.99 i muri i te whiwhinga i te $80 hekenga. Kei te noho tonu kia kitea mena ka hoko tonu a Google i nga kakahu o mua hei whiringa utu nui ake i roto i te raarangi.

I tua atu i te utu utu mo te Pixel Watch 2 LTE, kei te tukuna ano e Google Fi Ahokore he utu mo te $10 mo nga roopu Pika Watch penei i te Hohe, Totoro, Hiako, me nga roopu Hiako Rua-Tone, tae atu ki te $10 atu i te Uera Whakatau. , e wātea ana i te Toa Google.

I tua atu, kua whakauruhia e Google Fi etahi atu utu mo te Paraire Pango mo ana kaihoko. Ko enei ko: $699 hoki i runga i te Pixel 8 i muri i nga whiwhinga pire 24 ia marama i te hainatanga mo te Mahere Unlimited Plus tae noa ki te mutunga o te tau, $200 te utu mo nga hoko Pixel 8 katoa me te waehere whakatairanga EXTRA200, he penapena $300 mo te Pixel 8 mo nga kaihoko o naianei, me te $550 hoki mai i muri i nga marama 24 i runga i nga taputapu Samsung Galaxy S23 hou. I tua atu, ka whai hua nga kaihoko mai i te $600 ki runga i te Motorola razr+ i muri i nga whiwhinga pire 24 marama.

Mena kei te whakaaro koe ki te hoko i te Pixel Watch 2 LTE me etahi atu utu mo te Paraire Pango a Google Fi, me whai painga ki enei tuku wa iti me te pai ki nga utu utu mo o taputapu tino pai.

FAQ

1. Ka taea e au te whakamahi i te $75 hekenga mo te Pixel Watch 2 LTE mena ehara ahau i te kaitango Google Fi Wireless?

Kao, ko te hekenga $75 mo te Pixel Watch 2 LTE kua tino tukuna ki nga kaiohauru MVNO o Google Fi Ahokore. Mena ehara koe i te kaiohauru o naianei, kare pea koe e tika mo tenei mahi.

2. Kia pehea te roa o te whakaaetanga o te Paraire Pango mo te Pixel Watch 2 LTE?

Kaore a Google i tuku korero motuhake mo te roanga o te kirimana Paraire Pango mo te Pixel Watch 2 LTE. E taunaki ana kia tere to hoko kia kore ai koe e ngaro i te utu whakahekenga.

3. He utu ano kei runga Google Fi mo te Paraire Pango?

Ae, hei taapiri mo te mahi Pixel Watch 2 LTE, kei te tuku utu a Google Fi Wireless mo nga momo taputapu, tae atu ki nga taputapu Pixel 8 me Samsung Galaxy S23. He utu ano kei runga i nga roopu Maataki Pika me te Uera Uea.

4. Ka taea e au te whakakotahi i nga utu maha o te Paraire Pango ki runga Google Fi Ahokore?

Ahakoa he rereke nga huinga motuhake, me kaha koe ki te whakamahi i nga utu maha o te Paraire Pango i runga i te Google Fi Ahokore. Hei tauira, mena he kaiohauru koe, ka taea e koe te painga mai i te utu utu mo te Pixel Watch 2 LTE me nga utu mo etahi atu taputapu penei i te Pixel 8.

5. Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo Google Fi Ahokore me ana utu mo te Paraire Pango?

Ka taea e koe te toro ki te paetukutuku Google Fi Ahokore, whai ranei i o raatau hongere paapori paapori whaimana kia kitea etahi atu korero mo o raatau mo te Paraire Pango. I tua atu, ka taea e nga paetukutuku me nga huihuinga korero hangarau etahi atu korero mo enei tuku.