Te Mahere Ake a Google kia uru ki te Ahumahi petipeti

Ka tae mai ki te pakaru ki te umanga petipeti, he moemoea nui a Google. I a ia e whai ana ki te whai waahi ki nga mahi petipeti, i tirotirohia e te rangatira hangarau nga momo rautaki, tae atu ki te mahi tahi me Tencent kia whai waahi nui ki te kaiwhakawhanake keemu rongonui, Epic Games.

I aratakina e tana papaaho rere keemu, a Stadia, i whai a Google ki te whakararuraru i te maakete me te whakakaha i tona aroaro me te haumi ki nga hanganga kaupapa. I te tuatahi, i whakaarohia e te kamupene nga utu nui mo Stadia engari i te mutunga ka huri ki te whakatu i ona ake tapanga tuatahi me te mahi tahi me nga kaiwhakaputa tuatoru.

I roto i tetahi keehi kooti i waenga i nga Taakaro Epic me Google, i whakaatuhia ko Phil Harrison, te kaiarahi o mua o Stadia, i kii he whakaaro whakahihiri. I kii a Harrison kia mahi tahi a Google me Tencent me te hoko tahi i nga hea o Epic Games. Ko taua nekehanga ka whai hua nui ki a Google me te mana-tahi o Fortnite, he keemu i hua mai i te $5.5 piriona nga moni i te tau 2018, e whakapumau ana i tana tuunga hei tetahi o nga keemu nui rawa atu i tera wa.

I te kore o te mahi angitu ki a Tencent, i tirotirohia ano e Google te whai waahi ki te whiwhi i te 20% te putea i roto i nga Epic Games mo te $2 piriona. Ko nga tuhinga a te kooti i whakaatu i nga korerorero imeera i waenga i nga kaiwhakahaere o Google, e whakamarama ana i nga whakaaro tuatahi me nga mahere mo te papaahi petipeti.

Ko te hoko, te haumi ranei i roto i nga Taakaro Epic i kitea he kaupapa rautaki hei whakanui ake i te toronga a Google puta noa i ana momo ratonga. I whakaatu a Phil Harrison me pehea e taea ai e Fortnite te whakatipu i te tipu mo te papaaho YouTube a Google na roto i te piki haere o te wa maataki keemu. I tua atu, ka taea e te haumi te awhina i a Google ki te huri i nga miriona kaitakaro mai i nga Ratonga Tukutuku Amazon ki tana Google Cloud Platform me te whakatu i tetahi turanga kaha ki te umanga petipeti.

Ahakoa ko nga whakaaro a Google kia uru atu ki te umanga petipeti na roto i nga Taakaro Epic kaore i tutuki, i whakaatu i te kaha o te kamupene ki te whai tohu ki te maakete tino whakataetae. I tenei wa, kei a Tencent te 40% o nga putea i roto i nga Epic Games, ko Sony Corp. he 5% te putea, me te Epic Games neke atu i te $31 piriona.

FAQ

1. He aha te Stadia?

Ko Stadia he papa petipeti kapua i whakawhanakehia e Google. Ka taea e nga kaiwhakamahi te rere keemu ataata i runga i nga momo taputapu me te kore e hiahia mo nga taputapu petipeti whakatapua.

2. He aha te Epic Games?

Ko nga Taakaro Epic he kaiwhakawhanake keemu ataata rongonui me te kaiwhakaputa, rongonui mo te hanga keemu rongonui penei i a Fortnite, Gears of War, me te Whakataetae Unreal.

3. Ko wai a Tencent?

Ko Tencent he kamupene maha Hainamana e tohunga ana ki nga momo ratonga me nga hua e pa ana ki te ipurangi. Koia tetahi o nga kamupene keemu riipene whakaata nui rawa atu o te ao, a, e mohiotia ana hei kaikaro nui ki te umanga.

Source: Ko te Verge