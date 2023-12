Ka hurahia e Gigabyte nga Pona Rorohiko AORUS Hou: Mahinga Kaha i roto i te Hoahoa Kawe

Ko Gigabyte, he waitohu rorohiko rongonui o te ao, kei te harikoa ki te whakauru i ana rorohiko petipeti hou mo te tau 2024 - ko te AORUS 17 me te AORUS 15. Ko enei rorohiko e tuku ana i nga mahi whakairo i roto i te hoahoa maamaa me te kawe.

I whakakahangia e nga kaitukatuka Intel® Core™ Ultra 7 hou, me te taputapu ki te NVIDIA® GeForce RTX™ 40 pūtukatuka whakairoiro (GPU) me te mahara DDR5 whakawhanui, ko te AORUS 17 me te AORUS 15 he kaha ki te whakahaere i nga waahi petipeti roa, me te tono mahi auaha i runga i te haere. . Ko te hangarau whakamahana WINDFORCE Infinity motuhake e whakarite ana i te mahi tino pai i roto i te tahuhu tino kawe, engari ko te taapiri o nga hangarau Dolby Vision® me Dolby Atmos® e whakarato ana i te wheako whakaata whaiaro.

Kei te ngakau o enei rorohiko ko te Intel® Core Ultra 7 tukatuka hou, ko te ingoa ko "Meteor Lake." Koia te pūtukatuka pūkoro kaha tuatahi ki te whakauru i te Intel AI Boost Engine (NPU) mo te roa o te ora o te pākahiko me te kaha ake o te kaha. Ko te AORUS 17, me tana NVIDIA® GeForce RTX™ 40 pona GPU me te TGP tae atu ki te 140W, e whakamahi ana i te hangarau NVIDIA Advanced Optimus ki te whakawhiti mohio i waenga i nga tukatuka whakairoiro, te arotau i te mahi me te whakamahi pākahiko. Ka whai hua te AORUS 17 mai i te hangarau whakamahana WINDFORCE Infinity, ma te whakamahi i nga rawa whakanekehanga waiariki teitei i te wahanga-whakarereke me nga matatahi tino angiangi mo te whakamatao pai. Kua hangai hoki e Gigabyte nga tara waiariki kia angiangi ka taea, na te 103% te pikinga o te waahi whakamahana i te wa e mau tonu ana te ahua o te ahua kiato.

Ka taea e nga kaiwhakamahi o nga pona rorohiko hou te harikoa ki te mana o muri mai me te whakaaturanga QHD whakamiharo e whakaatu ana i te reiti whakamahana o 240Hz, e whakaputa ana i te hohonutanga o te tae me te rereke. Ko te Tiwhikete TÜV Rheinland mo te hangarau Flicker-Free me te Hangarau Maama Kahurangi Iti ka iti te mamae o te kanohi i muri i te whakamahinga roa. Ko Dolby Vision® me Dolby Atmos® ka whakarei ake i te wheako ma te whakarato i nga tirohanga maamaa me te oro rumaki.

Ka kawe a Gigabyte i te rorohiko pūkoro ki te taumata e whai ake nei me te huinga taputapu i roto i te tono AI Nexus hou. AI Boost, na Microsoft Azure AI, ka whakatika marie i nga tautuhinga PTM/GPU me nga tere o te kaiwhai i runga i nga whakaaturanga keemu kua kitea, he maamaa te wheako petipeti. I tua atu, ka whakamahia e te kaihanga AI te mana o te rorohiko mata me te Stable Diffusion, ka taea e nga kaiwhakamahi te koa ki te makutu o AI whakahiato e whakakahangia ana e te waeine tukatuka neural whakauru o te Intel® Core™ Ultra 7 pūtukatuka. Ko te putanga e whai ake nei o AI Power Gear ka arotau te kohi hiko, ka roa te ora o te pākahiko me te roa o te taputapu.

Na te whakarewatanga o te AORUS 17 me te AORUS 15, kei te haere tonu a Gigabyte ki te pana i nga rohe o te rorohiko pūkoro, e whakarato ana i nga kaitakaro me nga kaiwhakamahi hiko ki te mahi kaha i roto i te kete kawe.

Whakaahua – [hono ki te whakaahua tuhinga taketake]

Puna: [hono ki te tuhinga taketake]