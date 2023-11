Ko 5G te heke mai o te Hononga Pukoro?

By

Ko 5G, te reanga tuarima o te hangarau ahokore, kei te hanga ngaru i roto i te umanga waea. Na nga oati mo nga tere tere, he iti ake te noho, me nga hononga pono ake, ehara i te mea miharo ka kiia ko 5G te wa kei te heke mai mo te hononga waea. Engari he aha te 5G me te aha te tikanga mo nga kaihoko?

Ko te 5G e tu ana mo te reanga tuarima me te korero mo te waahanga hou o te hangarau ahokore. Kaore i rite ki o mua, kei te mahi a 5G i runga i te awhiowhio teitei ake, kia tere ake te tuku raraunga me te pai ake o nga mahi whatunga. Na te tere tango ka eke ki te 10 gigabits ia hekona, kua whakaritea a 5G ki te huri i te huarahi e hono ai tatou me te taunekeneke ki a tatou taputapu pūkoro.

Ko tetahi o nga painga nui o te 5G ko te iti o te noho, e tohu ana mo te whakaroa i waenga i te tono ka tukuna me te whakautu ka tae mai. Ma te 5G, e tika ana kia whakahekehia te roa ki te kotahi millihekona, e taea ai te whakawhitiwhiti korero mo te wa-pono me te whakatuwhera i nga huarahi mo nga tono penei i nga waka motuhake, nga pokai mamao, me nga mea pono.

Ko te tangohanga o te 5G ka para i te huarahi mo te ipurangi o nga mea (IoT) kia tino puāwai. Na tona kaha ki te tautoko i te maha o nga taputapu i te wa kotahi, ka taea e te 5G te honohono kore i waenga i nga taputapu atamai, ka hanga he whatunga o nga taputapu honohono ka taea te korero me te mahi tahi.

Nga Uiraa Ui:

He aha nga painga o te 5G?

Ko te 5G he tere ake te tango tere, he iti ake te roa, me te kaha ake o te whatunga, e taea ai te whanaketanga o nga hangarau hou me nga tono. Ahea te 5G ka waatea?

Kua tiimata kee nga whatunga 5G ki nga whenua maha, a ko te watea ka tipu haere ki te ao mo nga tau e whai ake nei. He aha nga taputapu e hototahi ana ki te 5G?

Hei painga ki te 5G, ka hiahia koe ki tetahi taputapu e tautoko ana i te hangarau. He maha nga waea atamai hou me etahi atu taputapu pūkoro kua reri 5G, ka tata mai ranei. Ka whakakapi a 5G i te 4G?

Ahakoa kua whakaritea a 5G hei paerewa hou mo te hononga pūkoro, ko te 4G e tika ana kia noho tahi ki te taha mo nga wa kei te heke mai. Heoi, i te wa o te wa, ka kaha ake te 5G i te wa e tipu haere tonu ana nga whatunga me nga hanganga.

I te mea ka kaha haere te hono o te ao, kei te pupuri a 5G i te oati mo te whakarereke i nga umanga me te whakarereke i te ahua o taatau noho, mahi me te whakawhitiwhiti korero. Na tona tere whakamiharo, te iti o te waahi, me te kaha o te whatunga whanui, ko te 5G te mea kei te heke mai mo te hononga waea.