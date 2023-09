Ko te KJM K3 Projector: He Rongoa Whakangahau Maamaa me te Whanui

Ko te kaupapa K3 Full HD mai i te KJM o Haina e pakaru ana i te hangai ma te whai waahi ki nga kaiwhakamahi ki te matakitaki kiriata awatea. Kaore i rite ki nga kaupapa whakaata LED e hiahia ana ki te ruuma pouri, ko te K3 e whakanui ana i te 1,500 ANSI lumens, e tuku ana i te kanapa kia pai ai nga kiriata ahakoa he rama marama.

I whakauruhia ki te punaha tangi JBL kounga teitei, ka tukuna e te KJM K3 he oro oro whai taonga, tino tika. I tua atu, ka whakamanahia te kaupapa e Netflix, e whakarite ana i te uru ki te whare pukapuka nui o nga kiriata me nga whakaaturanga pouaka whakaata.

Ma te hangarau tukatuka MediaTek me te whakahaere i runga i te punaha whakahaere Linux, ka tukuna e te K3 he wheako pai-kaiwhakamahi. Ahakoa kaore e uru atu ki te Toa Play mo nga mahi whakangahau, he hototahi ki nga papaaho rerenga rongonui penei i a Netflix me Prime Video.

Mena ka hiahia nga kaiwhakamahi ki etahi atu whiringa rerenga, ka taea e raatau te hono atu i te rakau rere mai i nga rama penei i a Roku, Amazon ranei ki tetahi o nga tauranga HDMI e waatea ana. Ka taea te tuku ahokore te ihirangi mai i nga momo taputapu, tae atu ki nga taputapu pūkoro, PC, me nga Mac.

Ko te arotahi aunoa me te whakatika kohatu matua, ko te KJM K3 te whakarite ngawari. I tua atu, ka tiakina e tana hiri IPX5 ki te puehu, he pai mo nga po kiriata kore-aharahara.

Ka taea e nga kaiwhaiwhai Indiegogo te pupuri i te KJM K3 mo te iti rawa o te $279, me te mea ka timata te tuku mai i te marama o Noema. Tirohia te ataata i raro nei mo te ata titiro ki nga ahuatanga o te K3.

Puna: KJM