Ka Whakaatuhia e Fujifilm te kamera hou GFX100 II Mirrorless i te utu iti

Kua hurahia e Fujifilm tana kaamera whakaata kore whakaata hou, te GFX100 II, i te waa o te X Summit livestream. He maha nga ahuatanga hou o te GFX100 II, tae atu ki te pukoro hou, te arotahi-aunoa, me te ataata 4K whanui-katoa. Ko te mea tino whakamiharo ko te mea ahakoa te taapiri o enei ahuatanga, ko te utu o te kaamera ki te $7,499, he $2,500 te iti iho i to mua, te GFX100.

Ko te GFX100 II he tinana kiato ake ki te GFX100, a ko te hopu poutū he taapiri-ake inaianei. Heoi ano, he iti ake te rahi o te kamera me nga whakaritenga pai ake. He rite tonu te taumira 102-megapixel me te whakaatu i te 43.8 x 32.9mm pūoko, e tuku ana i te 1.7x ake te mata o te mata i te 35mm pūoko anga-katoa. I tua atu, ko te kamera hou he awhe ISO roa o te 80 ki te 12,800 ka kopere i te ataata 4K whanui-katoa ki te 60 papa mo ia hekona.

I runga i te tere, ka whakamahia e te GFX100 II te X-Processor tuarima-whakatupuranga mai i nga kamera X-H2S me X-H2 a Fujifilm. Ma tenei ka taea te arotahi-aunoa ki te rapu kaupapa me te kaha ki te tuhi 4: 2: 2 10-bit Apple ProRes ki ona kaari mahara SDXC rua ranei CFexpress Momo-B. Kei te whakaatu ano te kamera i nga ahuatanga ataata hou, tae atu ki te aroturuki kaupapa i roto i te aratau ataata me te kaha ki te whakatutuki i te tuhi 8K / 30p.

Ka maioha nga kaitango whakaahua ki te 100 miriona ira hiko tirohanga hou a te GFX9.44 II, te tere pupuhi tere ki runga ki te 8fps, me te whakaurunga o te whakaatakiriata hou e kiia nei ko Reala Ace. Ko te mata LCD o muri ka taea te whakarite ka tere te titaha ki runga, ki raro, ki te taha ranei, he rite ki te Fujifilm X-T5. Heoi, karekau he kaha ki te tohu whakamua mo te tuhi whaiaro.

I roto i te katoa, ko te GFX100 II e whai ana kia ngawari ake nga whakaahua whakatakotoranga reo me te iti o te utu me te hoahoa kawe. Ahakoa he punaha utu nui tonu, ka tukuna he hautanga o te utu ka whakatauritea ki nga kaamera ahua reo teitei o mua. Ko te GFX100 II e whakarato ana i tetahi otinga whaihua mo nga kaitango whakaahua e titiro ana ki te whai waahi ki te whakaahua ahua reo.

Rauemi:

– Fujifilm X Summit Livestream

– Ko te tuhinga Verge na Antonio G. Di Benedetto