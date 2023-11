Ka hurahia e Frontegg te Paerewa Tuakiri Kiritaki Whakatupuranga i runga i te Maakete AWS

Ko Frontegg, he tüäpapa tuakiri kiritaki matua, kua panuitia te wateatanga o tana otinga auaha i runga i te AWS Marketplace. Ma tenei hononga ka taea e nga kaihoko o Frontegg me nga tumanako hou te uru ngawari me te whakamahi i nga kaha o te papaaarangi ma te mahinga hokohoko a AWS Marketplace me nga whiringa utu e pa ana ki te whakamahi.

"Ko ta maatau papaahi e whakarereke ana i te wheako whakahaere kaiwhakamahi, e whakamana ana i nga whakahaere me nga kaiwhakamahi mutunga," ko ta Sagi Rodin, te kaiwhakarewa me te Tumuaki o Frontegg. "Na te kawe mai i a Frontegg ki te maakete kapua matua o te umanga, kei te whakatakotohia e matou he paerewa ahumahi hou mo te tuakiri me te whakahaere kaiwhakamahi. Ka taea e nga kamupene SaaS te whakatere i nga mahi auaha me te whakarahi tere i a raatau tono me o maatau waahanga matatau. Na nga whakapainga tata me to maatau ki runga i te Maakete AWS, kei te maataki matou mo te tipu haere tonu.

I whakauruhia e Frontegg a Frontegg Forward, he huinga o nga ahuatanga hou i hangaia hei whakarei ake i te kaiwhakamahi me te whakahaeretanga tuakiri, me te aro ki te tere me te ngawari. Kei roto i tenei ko te waahanga Hierarchies, e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga i nga hanganga whakahaere uaua, me te Roopu Haumarutanga, e tuku ana i te tirotiro haumarutanga mo te wa-tūturu, te whakamana i nga kaiwhakamahi mutunga, me te rapunga riri aunoa. I tua atu, ko te waahanga Whakaaetanga e whakarato ana ki nga whakahaere nga mana whakahaere me te mohio ki te horopaki mo te urunga a te kaiwhakamahi i runga i nga mahi me nga whakaaetanga. Ka mutu, ko te tohu Tohu e tuku ana i nga tātaritanga pakari ki te akiaki i nga huarahi hokohoko, te whakaheke i te tupono, me nga tirohanga whanui matawhenua.

I te mea he turanga CIAM (Tukutu Kiritaki me te Whakahaere Uru) e mohiotia ana e G2 Crowd, ka whakarato a Frontegg i tetahi huinga matawhānui o nga mahi whakahaere tuakiri. Mai i nga rerenga o runga o runga me nga mana kaiwhakamahi matatau ki te whakamanatanga pakari, te whakahaere mahi, nga tikanga haumaru kaute, me te tautoko reti-maha, ka whakakiia e Frontegg nga kamupene SaaS me nga taputapu e tika ana hei whakarei ake i te haumarutanga me te wheako kaiwhakamahi.

Ki te ako atu mo te turanga tuakiri kaihoko hou a Frontegg me te uru atu ki tetahi whakamatautau kore utu, toro atu ki a raatau wharangi AWS Marketplace.

Puna: GlobeNewswire.com

FAQ

He aha te Frontegg?

Ko Frontegg he turanga tuakiri kaihoko e whakamana ana i nga kamupene SaaS ki te whakarei ake i te haumarutanga me te wheako kaiwhakamahi na roto i nga mahi whakahaere tuakiri matawhānui.

He aha te AWS Marketplace?

Ko te AWS Marketplace he rarangi ipurangi ka kitea e nga kaihoko o Amazon Web Services (AWS) te rapu, te hoko, te hora, me te whakahaere i nga rorohiko, ratonga, me nga otinga hei tautoko i a raatau pakihi.

He aha nga ahuatanga matua o Frontegg Forward?

He maha nga ahuatanga hou e whakaatuhia ana e Frontegg Forward, tae atu ki nga Hierarchies, e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga hanganga whakahaere uaua, me te Roopu Haumarutanga, e tuku ana i te tirotiro haumaru-waahi, te whakamana i nga kaiwhakamahi mutunga, me te rapunga riri aunoa. I tua atu, ka whakarato a Frontegg Forward i nga Whakaaetanga mo nga mana urunga a nga kaiwhakamahi me nga Tohu mo nga tātaritanga pakari.

Me pehea taku uru atu ki te whakamatautau kore utu o Frontegg?

Ki te uru atu ki tetahi whakamatautau kore utu o Frontegg, toro atu ki a raatau wharangi AWS Marketplace ka whai i nga tohutohu kua whakaratohia.