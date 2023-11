Freesync vs G-Tukutahi: Te whakakore i te Pakanga Aroturuki petipeti

Ko nga kaitirotiro petipeti me te tohu AMD FreeSync, Nvidia G-Sync ranei kua noho hei tikanga i te maakete. Ko nga hangarau e rua e whakarato ana i nga reeti whakahou rereke hei whakarite kia maeneene, kia rite tonu te taakaro. Engari ka noho tonu te patai: ko wai te mea pai ake?

Ma te mohio-mahi, he rite ake te ahua o te AMD FreeSync me te Nvidia G-Sync i te rereke. Ko enei hangarau reiti whakahou rereke ka tukutahi i te reiti whakamau o te kaitutei me te putanga reiti anga a te taputapu, ka whakakore i te haehae mata me te whakarite kia maeneene te takaro. Ka whakatauhia ano e raua nga take tere anga ka taea e te ngau. Ko te tukutahi-V he rereke engari ka tino heke te reiti anga. Ko te FreeSync me te G-Tukutahi ka mau i te anga karekau karekau he mahi.

Ahakoa ko te nuinga o nga whakaaturanga me te tautoko FreeSync, G-Tukutahi ranei e hototahi ana ki nga hangarau e rua, he rereke. Ko te G-Sync me te G-Sync Ultimate a Nvidia e hiahia ana ki nga taputapu motuhake me te mahi me nga GPU Nvidia anake. He pai ake te mahi o tenei otinga rangatira ki nga reiti whakamahana iti ake i te 40-48Hz. Engari, i roto i nga ahuatanga o te ao, kaore pea he painga nui o tenei painga. Ko te nuinga o nga kaiwhakamahi e whakaatu ana i nga wheako pai me te FreeSync me te G-Tukutahi i nga reiti whakamaarama iti ake.

Mo nga ahuatanga, he rite tonu nga whakaaturanga FreeSync me G-Sync Hototahi. Ko nga rereketanga nui ka tae mai me nga kaitirotiro G-Sync me te G-Sync Ultimate a Nvidia, kei a raatau nga taputapu mo te tautoko tere whakahou. Heoi, he onge nga ahuatanga ka rere te keemu i raro i te 48 FPS me te tukutahi urutau. Ko nga kaitirotiro Hototahi a FreeSync me G-Sync e whakatika ana i tenei take ma te tukurua i nga papa.

Ina tae mai ki te aro turuki me te hototahi kaari ataata, ko te nuinga o nga kaitirotiro e tautoko ana i te AMD FreeSync, Nvidia G-Sync Compatible me mahi tahi. Ka taea tenei hototahi kore mana na te mea ka whakamahi nga hangarau e rua i te paerewa VESA Adaptive-Sync. Heoi, ko nga kaitirotiro G-Tukutahi me te G-Sync Ultimate a Nvidia ka kotiti ke i tenei paerewa ka tautoko noa i nga reiti whakahou rereke me nga GPU Nvidia.

Mo te uara, kaore he rereketanga nui i waenga i te AMD FreeSync me Nvidia G-Sync. Ko nga whakaaturanga G-Sync me te G-Sync Ultimate he nui ake te utu, engari ko te nuinga o nga whakaaturanga e whakaatu ana i te Nvidia G-Sync Compatible i te taha o te tautoko AMD FreeSync.

FAQ

Ko tehea te mea pai ake: FreeSync, G-Sync ranei?

Ko te FreeSync me te G-Sync he rite te mahi me nga ahuatanga. Ko te whiringa ka whakawhirinaki ki te hototahi ki to kaari whakairoiro me to aroturuki.

He hototahi nga kaupane FreeSync me G-Sync ki a raua ano?

I te nuinga o nga wa, ka taea e nga kaitirotiro e tautoko ana i tetahi hangarau te mahi tahi me tetahi atu. Heoi, kaore i te taurangi te hototahi na te mea he rereke nga paerewa tiwhikete me nga ahuatanga i waenga i te AMD, Nvidia, me te VESA.

Kei te whakaratohia e te AMD FreeSync me te Nvidia G-Sync te uara mo te moni?

Mo te uara, he iti noa te rereketanga i waenga i nga hangarau e rua. He nui ake te utu o nga whakaaturanga G-Sync me te G-Sync Ultimate, i te mea ka tukuna e nga kaitirotiro Hototahi a FreeSync me G-Sync Hototahi te utu me nga ahuatanga rite.

Ko te pakanga i waenga i te AMD FreeSync me Nvidia G-Sync i te mutunga ka mutu he here. He rite nga hua o enei hangarau, a ko te whiringa ka whakawhirinaki ki nga manakohanga takitahi me te hototahi ki etahi atu waahanga taputapu. He mea nui kia whai whakaaro koe ki nga hiahia me te tahua i te wa e whiriwhiri ana koe i te kaitirotiro petipeti.