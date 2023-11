Te Mana o nga tipu Whare: Te Whakanuia o To Kainga me te Tiaki ki te Maaka

Kua roa e whakanuia ana nga tipu whare mo to ratou kaha ki te kawe i te hihiri me te koa ki o tatou waahi noho, ina koa i nga marama makariri ake. Heoi, ka toro atu o raatau awe ki tua atu o nga mahi rerehua. I mohio koe ka taea e etahi tipu te whakaheke i nga taumata makuku me te kaha ki te patu i te tipu o te maaka? Ko te maaka, he aue noa i te takurua, ehara i te mea ka pa ki te ahua o o tatou kainga engari ka pa ki te hauora, penei i te mate manawa me te mate mate mate. Ma te kowhiringa tipu tika me te tiaki tika, ka taea e koe te pupuri i te maaka i te wa e pai ana koe ki te ataahua o te taiao i roto i to kaainga.

Ko David Domoney te tohunga ahuone rongonui me te kaitoi karihi rongonui mo nga tipu whare "mould buster" tino whai hua hei whakanui i to taiao noho. Ma te tango i te makuku i roto i o ratou rau, ka kaha te awhina o enei tipu ki te whakahaere i nga taumata o te makuku, me te whakaiti i te tupono o te maaka. He ahua toa-toa – ehara i te mea ko enei tipu anake te mahi hei whakamarumaru hau maori, engari ka whakarato ano hoki i nga otaota tino ataahua hei hiki ake i to waahi.

Ko te reo Ingarihi ivy, e mohiotia ana mo ona waahi horoi-a-rangi, he tino pai mo nga wharepaku me nga kihini kei reira te ahua o te koriri o te hau. I runga i tana hiahia mo nga taumata haumākū waenga ki te teitei, ka ora te reo Ingarihi ivy ki enei waahi, ka mimiti i te makuku nui me te pai ake o te rere o te hau. Kia maumahara, he paitini te kawao Ingarihi ki nga mokai, no reira he pai ki te tuu ki roto i nga kohua iri, kei tawhiti ranei e taea.

Ko nga tipu nakahi, e kiia ana ko nga tipu whare pai rawa atu mo te tarai i te makuku nui, ka whakanui i tetahi atu painga nui: he iti noa te tiaki. Ko enei tipu kaha me whakamakuku kotahi anake i te wiki, ahakoa he iti noa iho i ia rua wiki. I tua atu, e mohiotia ana nga tipu nakahi ki te patu i nga paanga kino o te trichloroethylene, he matū kino e kitea ana i roto i nga taonga horoi whare. He maha nga mahi me te urutau, ka taea e ratou te tipu i roto i nga ruma makuku me nga ruma maroke.

Ko nga rengarenga o te rangimarie, e rongonui ana mo o ratou puawai maamaa me nga rau puihi, ehara i te mea he mea ataahua ki to kaainga engari ka whai waahi ano hoki ki te whakaheke i nga taumata makuku. I roto i nga waahi mahana, makuku, ka pai nga rengarenga o te rangimarie ki te whakamakuku i nga wa katoa engari me waiho kia kore e taea e nga kararehe na te paitini. Ko ta ratou hiahia mo te haumuku e pai ana mo nga waahi e pa ana ki te makuku.

Ko nga nikau, me o raatau hanganga huatau me o raatau kaha ki te horoi i te hau, he nui ake i nga tumanako ka tae mai ki te aukati i te pokepokea ai. Ko enei tipu, me whakamakuku kotahi i te wiki, ia tekau nga ra ranei, he tino ngawari ki te tiaki. I te takurua, kimihia he wahi kanapa e tata ana ki te matapihi whaka te hauauru, whaka-te-tonga ranei mo to nikau, i te mea e tipu ana i roto i te kanapa o te ra. Ka taapirihia e nga nikau he pa o te whakahirahira ki tetahi ruma, ka taea hoki te mahi hei whakakapinga ataahua mo nga rakau Kirihimete i muri i te wa whakanui.

Ko te whakauru i enei tipu ki roto i to kaainga ehara i te mea ka whakanui ake i tana ahua tirohanga engari ka tiakina ano hoki i nga paanga kino o te maaka. Ma te whiriwhiri i te tipu tika mo ia waahi me te tiaki tika i to kaainga ka noho ataahua me te hauora o te tau.

FAQ

1. Ka taea e nga tipu whare te whakakore katoa i te maaka?

Ka taea e nga tipu whare te whakaiti i te tupono o te maaka ma te tango i te makuku nui me te whakapai ake i te rere o te hau. Heoi, he mea nui kia maumahara he waahanga noa iho enei o te huarahi matawhānui ki te aukati i te pokepokea ai. Ko te hau tika, te horoi i nga wa katoa, me te whakatika i nga take o raro penei i te turuturu, te makuku ranei, he huarahi tino nui hei whakakore i te pokepokea ai.

2. Ka taea e nga tipu whare katoa te tipu ki nga waahi haumākū nui penei i te kaukau me te kihini?

Kaore e taea e nga tipu katoa te aro ki nga taumata haumākū nui, ina koa ki nga waahi penei i nga kaukau me nga kiohini. Heoi ano, ko etahi tipu, penei i te rengarenga Ingarihi me nga rengarenga rangimarie, ka tipu i roto i enei taiao me te kaha awhina ki te whakaheke i te makuku. He mea nui ki te whiriwhiri i nga tipu e pai ana ki nga ahuatanga motuhake o ia waahi o to kaainga.

3. He paitini nga tipu whare katoa ki nga kararehe?

Ahakoa he paitini etahi o nga tipu whare ki nga mokai, ehara nga tipu katoa i te whakatuma. He mea nui ki te rangahau me te kowhiri i nga tipu pai mo nga kararehe mena he hoa huruhuru koe i te kainga. Ka taea e koe te waiho nga tipu paitini kia kore e taea e koe, ki te whiriwhiri ranei mo nga kohua iri kia noho haumaru ai.

4. Ka taea te whakamahi i nga tipu whare hei whakakapi i nga rakau Kirihimete?

Ae, ka taea e etahi tipu whare penei i nga nikau te rereke ki nga rakau Kirihimete i muri i te wa hararei. Ko to ratou teitei me te hanganga huatau ka taapiri i te pa o te maamaa ki nga waahi katoa. Me mohio ki te kowhiri i tetahi tipu e pai ana ki o hiahia me nga ahuatanga marama e waatea ana i to kaainga.