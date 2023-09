Ko te mahi tahi i waenga i Fortnite me taku Hero Academia

He take koa nga kaiwhaiwhai Fortnite me taku Hero Academia i te mea ko te mahi tahi hou e kawe mai ana i nga tangata aroha o taku Hero Academia ki te ao o Fortnite. I roto i te tauaru hou, ko te keemu whawhai rongonui rongonui e whakaatu ana ko Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, me Mina Ashido kua mahi tuatahi i roto i te Toa Toa Fortnite.

Ko nga ahuatanga mai i te Kura Tuarua o UA, tae atu ki a Shoto Todoroki me tana kaha tio me te ahi, ko Eijiro Kirishima me tona kiri pakeke, me Mina Ashido me ona kaha waikawa, kua hoki mai mo tetahi atu whakangungu whakangungu i roto i te whakahou Fortnite v26.10. Ka taea e nga kaitakaro te uru atu ki nga rapunga i roto i te keemu ki te whiwhi XP me te ruku ano i a ratou ano ki tenei wheako whakawhiti whakaihiihi.

Ko te mahi tahi a Fortnite me taku Hero Academia e whakaatu ana i nga mahi tonu a Epic Games ki te kawe mai i nga kiripuaki rongonui mai i nga momo fandoms ki roto i te keemu. Ko tenei mahi tahi ehara i te taapiri i nga tohu hou ki te keemu, engari ka whakauru ano hoki i tetahi korero ahurei me nga wero hou mo nga kaitakaro ki te tuhura.

Ko tenei mahi tahi ka whai waahi mo nga kaiwhaiwhai o My Hero Academia ki te uru atu ki o raatau tino tangata i roto i tetahi taiao petipeti rereke, i te wa e whakauruhia ana nga kaitakaro Fortnite ki te ao whai rawa o My Hero Academia. Ka taea e nga turanga kaiwhaiwhai e rua te whakakotahi ki te harikoa me te harikoa o tenei huihuinga whakawhiti.

I te wa e tuwhera ana te mahi tahi i waenga i Fortnite me My Hero Academia, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako kia nui ake nga ohorere, nga rapunga, me nga utu mo nga whakahoutanga kei te heke mai. Kia mau tonu mo etahi atu korero ka uru atu ki roto i te haerenga i te wa e hono ana enei tohu rongonui ki te ao o Fortnite.

– Fortnite: He keemu ataata whawhai rongonui rongonui i whakawhanakehia e Epic Games, i reira ka whawhai nga kaitakaro ki a raua ano hei tangata whakamutunga e tu ana.

– My Hero Academia: He raupapa manga me te anime rongonui i hangaia e Kohei Horikoshi, kei roto i te ao kei reira nga tangata takitahi e whai mana nui ana e kiia nei ko "Quirks." Ko te korero e whai ana i a Izuku Midoriya, he tamaiti iti kaore he Quirk, e whai ana kia noho hei toa.