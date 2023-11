Kia rite mo te pupuhi mai i nga wa o mua i Fortnite OG

E nga kaiwhaiwhai Fortnite, kia mau ki o tuuru na te mea kei konei he whakahou whakaihiihi! Ko Baldur's Gate 3 Update 1.004 kua tukuna mana, me te kawe mai i te maha o nga whakahou keemu, nga whakatika iro, me nga whakapainga ake. Ahakoa he kaitakaro hou koe, he kaikaro taukei ranei, ma tenei whakahou ka whakarato i te wheako whakaari tino whakahou ake.

Ko tetahi o nga mea tino whakahihiri o tenei whakahoutanga ko te whakauru o nga korero mai i nga waa o mua. Ia wa ka tirohia ano tetahi ki tetahi, ka taea e nga kaitakaro te whakahoki i te hikaka me te nostalgia. Mai i nga Tilted Towers i te Waa 2 ki nga pakanga epic o te Waa 9 me te X, kei a Fortnite OG te katoa. Ko nga patu penei i te Assault Rifle, Pump Shotgun, me te Hunting Rifle kua kore e kitea, a kua hoki mai nga taonga rongonui penei i te Grappler me Boogie Bomb.

Engari kaore e mutu i reira. Kei te whakahou ano te OG Pass me te OG Shop. Ko te OG Pass neke atu i te 50 nga mea hou i roto i te keemu ka taea te wete i roto i nga wiki e wha. A mo te hunga e pai ana ki te taapiri i etahi momo ahua ki o raatau taakaro, kei te OG Shop nga taonga matarohia, mashup me nga taonga hou ka waatea mo te wa poto.

Mo nga kaiwhaiwhai o nga taakaro kua tohua, ka whakaatuhia e te Upoko 4 Season OG he punaha tohu-hou. Ma te tautuhi ano i to reanga i te timatanga o te wa, ka whai waahi nga tangata katoa ki te piki i nga reanga me te whakamatau i o raatau pukenga. Kia whai hua ake te ahunga whakamua, ma te whakaoti i etahi o nga Rapu Whakataunga Whakanuia ka iriti i nga utu motuhake i roto i te keemu, tae atu ki te Upoko 1-whakauruhia a Ranker's Tags Back Bling.

Na, whakatika, kia rite, ka peke ki te mahi na te mea kua hoki mai a Fortnite OG me te pai ake i nga wa katoa. Taakaro me o hoa, piki i nga rarangi, ka whakatuwhera i nga utu whakamiharo i te huarahi. Kua tae ki te wa ki te whakaora i nga mea o mua me te hanga mahara hou i roto i tenei whakahoutanga whakahihiri.

FAQ

He aha te OG Pass?

Ko te OG Pass he wa-haere, turbo-tere Season Pass i Fortnite OG. Neke atu i te 50 nga mea hou i roto i te keemu ka taea te wete i roto i nga wiki e wha. Ka taea te hoko mo te 950 V-Bucks ka whakauruhia ki te ohaurunga Fortnite Crew.

He aha te OG Shop?

Ko te OG Shop e whakaatu ana i nga kowhiringa o nga taonga matarohia, mashup me nga mea hou. Ka watea enei taonga mo te wa poto, me te kowhiringa hou ka puta ki te toa ia ra.

He aha te waahanga o te Upoko 4 Waa OG?

Ko te Upoko 4 Waa OG Whakataunga he punaha hou kua whakauruhia ki Fortnite OG. Kua tautuhia nga taumata o ia kaitakaro, he timatanga hou mo te katoa. Ka taea e nga kaitakaro te whakaatu i o raatau reanga ma te takaro kotahi noa te tukinga, a ko ta raatau mahi i nga tukinga ka whai ake ka whakahou i to raatau pae whakamua.

He pehea te mahi o te ahunga whakamua tere ake?

I roto i te Fortnite OG, ka tere ake te ahunga whakamua ki nga taumata teitei me waenga. Ka iti ake te whiunga o nga kaitakaro mo te whakakorenga moata, a ka tere ake te pikinga ake o o raatau taumata. I mahia tenei whakatikatika kia pai ai te wa poto ake.

He aha nga Urgent Quests?

Ko nga Urgent Quests kua tohua he rapunga motuhake ka hoatu ki nga kaitakaro ina peke ana ratou ki tetahi tukinga kua tohua. Ma te whakaoti i etahi moni o enei rapunga, ka taea e nga kaitakaro te iriti i nga utu motuhake-a-roto. Ma te whakaoti kotahi noa te Whakapaipai Whakanuia i te wa o Fortnite OG ka iriti i te Upoko 1-whakauruhia nga Tohu Whakamuri a te Kairangatira.