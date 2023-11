Te Whakahoutanga Hou a Fortnite: He aha te tumanako me te pehea e whakatika ai i nga take honohono

By

Ko Fortnite, te keemu whawhai rongonui rongonui i whakawhanakehia e Epic Games, kua whakaritea ki te whai i te wa whakamaarama i te Whiringa-a-rangi 23, 2023, mo te whakahou v27.11 e tino tumanakohia ana. Ko tenei whakahoutanga e tika ana kia whakahokia mai nga patu, nga taonga, me nga taakaro mai i nga wa 9 me te X, tae atu ki te Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, me etahi atu.

I roto i te waa tiaki, kua whakaritea mai i te 09:00 ki te 13:00 UTC, ka whakakorehia te mahi takaro mo te wa poto, a ka tupono pea nga kaitakaro ki nga take penei i te karere hapa "Kaore e whakautu nga kaitoro Fortnite". Hei awhina i enei raruraru, koinei etahi waahanga ka taea e koe te mahi:

1. Tīmatahia to keemu, papatohu, PC ranei: I etahi wa, ka taea e te whakaara ano te whakatau i nga take honohono.

2. Tirohia te wharangi Epic Games Server Status: Ma te toro ki te wharangi Epic Games Server Status (URL: epicgames.com/status), ka taea e koe te tirotiro mena kei te haere tonu nga raru o te tūmau.

3. Hurihia nga tautuhinga DNS: Ma te whakatikatika i o tautuhinga DNS ki tetahi kaiwhakarato rereke ka taea te whakapai ake i te pumau hononga. Tirohia nga tuhinga a to taputapu, rapua ipurangi ranei mo nga tohutohu e pa ana ki to papaahi.

4. Maamaa te keteroki papatohu: Ma te whakakore i te keteroki i runga i to papatohu ka taea te whakatau i nga take mahi. Tirohia te pukapuka kaiwhakamahi a to papatohu, paetukutuku tautoko ranei mo nga tohutohu mo te whakakore i te keteroki.

5. Monokia te paahi ahi/VPN mo te wa poto: Ka taea e nga Paahiahi, nga VPN ranei te whakararu i te hononga o te keemu. Ko te whakakore i a raatau mo te wa poto ka awhina i te mohio mena kei te raru.

I roto i te wa hekenga, ka mahia e Epic Games nga whakahōunga pātengi raraunga nui me te tiaki i te tūmau kia pai ai te tukunga o te whakahou v27.11. I a koe e tatari ana kia hoki ano nga ratonga, he pai ki te whakapau i te manawanui.

Hei pupuri i te ahunga whakamua o te whakahou, whai i te kakau Fortnite Status Twitter mo nga whakahou-a-waa mai i Epic Games. Hei taapiri, ko te wharangi mana o Epic Games e whakarato ana i nga korero mo nga waahanga o te tuku papaki, e tohu ana ko nga momo ratonga penei i te takiuru me nga whakataetae kei te "Kei te ahu whakamua" ranei "Kua Whakatau."

E wha haora te roa mo tenei whakahou, mai i te 09:00 AM ki te 01:00 PM UTC. Heoi, he mea nui kia mahara ka puta mai nga taapiri ohorere. Kia mau ki nga whakahou Twitter mana mai i nga Taakaro Epic mo nga korero tino tika.

FAQ:

Q: He aha te whakahou v27.11 mo Fortnite?

A: Ko te whakahou v27.11 mo Fortnite he hotfix e whakahoki mai ana i nga patu rongonui, nga taonga, me nga taakaro mai i nga Waahanga 9 me X.

Q: Kia pehea te roa o te tiaki o te tūmau Fortnite mo te whakahou v27.11?

A: Ko te tiaki o te tūmau Fortnite mo te whakahou v27.11 e tika ana kia wha haora te roa, mai i te 09:00 AM ki te 01:00 PM UTC.

Q: Me pehea e whakatika ai ahau i te hapa "Kaore e whakautu nga kaitoro Fortnite"?

A: Hei whakatika i te hapa "Kaore e whakautu nga kaitoro Fortnite", ka taea e koe te ngana ki te whakaara ano i to keemu, te tirotiro i te whaarangi Epic Games Server Tūmau, te huri i nga tautuhinga DNS, te whakakore i te keteroki papatohu, me te whakakore i nga papaahi ahi/VPN mo te wa poto.

Q: Kei hea e taea ai e au nga whakamohoatanga o te waa mo te ahunga whakamua a Fortnite?

A: Ka taea e koe te whai i te Kaihautu Fortnite Status Twitter mo nga whakahoutanga-waahi mo te ahunga whakamua a Fortnite. Ko te wharangi mana o Epic Games e whakarato ana i nga korero mo nga waahanga tuku papaki.