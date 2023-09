Fortnite 26.10 Whakahoutanga Ka Whakatakihia taku Hero Academia Crossover

Ko te whakahoutanga hou o Fortnite, te putanga 26.10, kua tae mai me etahi ahuatanga hou me nga mea hou. Ko tetahi o nga mea nui o tenei whakahou ko te whakawhiti i taku Hero Academia, e kawe mai ana i nga tohu me nga kaha mai i te raupapa anime rongonui ki te keemu whawhai royale.

Ka taea e nga kaitakaro te whakamahi i te taonga a Todoroki's Ice Wall, e taea ai e ratou te hanga arai hukapapa mo te whakamarumaru, mo te whakaeke ranei. He nui te hauora o te Taiepa Tio, ka taea e ia te tu atu i te kino kia pakaru ra ano. Ka kitea i runga i te whenua, i roto i nga pouaka, i te All Might Supply Drops ranei. Ko tenei taonga he taapiri ahurei ki te taakaro, na te mea ka mahanga i nga hoa whawhai ka paheke haere i runga i te hukapapa.

I tua atu i te Ice Wall, ka taea ano e nga kaitakaro te whakamahi i te kaha o Deku's Smash, ka taea te patuki i nga hoariri me te kotahi noa te patu. Heoi, ka taea anake te tiki mai i tenei mana mai i te All Might Supply Drop, no reira me mataara nga kaitakaro mo enei toanga.

Ma te whakaoti i nga Tirohanga a Deku me nga Tirohanga a Todoroki ka whakawhiwhia nga kaitakaro ki nga tohu wheako, me te whakaoti i te ono katoa o Taku Hero Academia Quests ka piki ake te kaitakaro.

I tua atu, e toru nga hiako hou o My Hero Academia kua taapirihia ki te Toa Taonga. Ka taea e nga kaitakaro te whawhai inaianei ko Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, me Mina Ashido, tokotoru o nga toa toa-i-whakangungu.

I tua atu i nga korero whakawhiti, ka tukuna ano e te whakahou te taonga Pizza Party, ka taea te whakaora i nga kaitakaro me te whakanui i to ratou whakangungu rakau. Ma te Whakanuia SMG Reload Reckless ka taea e nga SMG te uta tere ake, ka taea te wetewete i nga Huhua Taumata Hou mo etahi kakahu i te Taumata 100 me te 125.

I roto i te katoa, ko te whakahou Fortnite 26.10 e kawe mai ana i nga momo ahuatanga hou me nga mea hou hei pai ki nga kaitakaro. Ahakoa ko te whakaputa i nga pukenga kaha, te hanga arai tio, te whakahoa kakahu ranei, he mea mo te katoa i roto i tenei whakahoutanga hou.

Puna: Fortnite Patch Notes