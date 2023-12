Ka Whakapuakihia e te Kaikorero a te Whare a Kevin McCarthy ki te rihaina, ka ruru te GOP

By

I roto i tetahi nekehanga ohorere, kua puta te korero a te Kaikorero o te Whare a Kevin McCarthy i tana rihainatanga i tana tari i te mutunga o tenei marama. Ko McCarthy, i panaia mai i te mana i te timatanga o tenei tau, i kii ko tana hiahia ki te mahi ki a Amerika i runga i nga huarahi hou te take o tana wehenga atu.

Ko te rīhainatanga a McCarthy he whiunga ki tana kai-riiwhi, ki te Kaikorero a Mike Johnson me te Whare Republicans. I te hekenga ake o te nuinga o te GOP, ko te whakamana i nga ture hei te tau 2024 ka kaha ake te wero mo te roopu.

Ahakoa karekau a McCarthy i whakatakoto korero mo tana mahi a muri ake nei, i whakapuaki ia i tana pono ki te tautoko i nga reanga rangatira e whai ake nei, me te haere tonu ki te kimi i nga tangata pai rawa atu me te tino marama o te motu mo nga tari pooti. I whakanuia ano e McCarthy te whakawhanuitanga o te Rōpū Republican me tana hiahia ki te tuku i tana wheako ki te tipu.

He mea nui te wa e wehe atu ai a McCarthy, ko te tikanga ka wehe atu ia i mua i te pooti motuhake ki te whakakapi i te Rep. George Santos i peia. Ma tenei ka whakaiti ake i te nuinga o te Republican, me nui ake te tautoko Manapori ki te tuku i nga tikanga i roto i te Whare.

I roto i ana mahi, he maha nga tuunga kaihautu a McCarthy i roto i te GOP, tae atu ki te whiu tuarua tuarua, te whiu nui, te kaihautu o te nuinga, me te kaiarahi tokoiti. Ahakoa ana angitu, e 269 noa nga ra i roa ai tana kaikorero, ka noho ko te tuatoru o nga wa poto rawa atu i te hitori.

Ko te rihaina a McCarthy ka puta he wero hou mo nga Republicans ka uru ki te Tau Hou. Kua raru kee te roopu ki te whakamana i nga pire toha, a, ko te nuinga o te roopu a te tau e heke mai nei ka uaua ake te tuku pire karere, te whakatau impeachment ranei i te tau pooti.

I a McCarthy e whakareri ana ki te whakamutu i tana tuunga, ka mihi te Kai-whakahaere a Mike Johnson ki a ia i roto i tetahi korero, e mihi ana ki te mahi a McCarthy ki te iwi o Amerika me ona kaipooti mo te tata ki te rua tekau tau.

Ko te wateatanga i mahue mai i te wehenga atu o McCarthy me whai pooti motuhake ki California, e kiia ana ka tu i roto i nga marama e tu mai nei. Ko te rohe pakari o McCarthy Republican e tika ana kia noho tonu ki raro i te mana o te GOP i te pooti motuhake.

Ahakoa ko te rihaina a McCarthy e tohu ana i te mutunga o tana tuunga ki te Runanga, he tohu hou mo ia i a ia e tirotiro ana i etahi atu huarahi ki te mahi mo te motu.