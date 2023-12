Ko te Kaitirotiro Whare o mua i mauheretia i runga i te hononga ki a Major Drug Bust

Ko tetahi kaitirotiro whare o mua mai i Hartford, Connecticut kua mauheretia mo tana whakapae i uru ki roto i te patu tarukino maha miriona taara i te whare pizzeria i New York. Ko Alexander Samboy, 45, me etahi atu tangata tokorua, kua whakawakia mo te hokohoko mo te $4 miriona te utu o te cocaine, fentanyl, heroin, me etahi atu raau taero mai i te toa pizza i Bronx.

Ko te kaihoko motuhake a Frank Tarentino mai i te wahanga o te Drug Enforcement Administration's New York i kii ko te hopukanga ko tetahi o nga mea tino nui i kitea e ia i roto i te rohe i nga wa tata nei. Ko te tirotiro i whakahaeretia e te DEA me te Tari Pirihimana o New York i kitea i mau a Samboy i te wehe atu i te toa Bronx Pizza me tana peketua i te Oketopa 19. I muri mai ka mauhia te peketua i te wa e tu ana te waka ka kitea he 5 kg o te cocaine.

I whakamanahia e te Taone o Hartford te mahi a Samboy hei kaitirotiro whare taone, engari i rihaina ia i tana tuunga i muri i te whakawakanga. Na tenei whakakitenga i whakaara ake i nga maaharahara e pa ana ki te whakamahi kino i nga moni a te kaiutu taake me te patai mo etahi atu mahi pohehe kei muri i nga whakaaturanga.

I ngana nga kairipoata ki te toro atu ki a Samboy i tana wahi noho kua whakaingoatia i Berlin, engari i kii tetahi wahine nana i whakahoki te tatau kaore ia i noho ki reira. Kua kii nga mana whakahaere mai i te NYPD me te DEA kei te haere tonu ta raatau tirotiro mo te mahi tarukino me te whakatau mena kua uru etahi atu tangata.

