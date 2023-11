The Enigmatic Boyd's Forest Dragon: He mea onge, ataahua hoki kua huna i roto i te Tai Tokerau o Queensland.

I te peia atu i Cairns ki te Atherton Tablelands, ka powhirihia ahau e tetahi whenua ataahua o te whenua hurihuri i raro i te rangi kua kapohia e te kapua. Ahakoa e rongonui ana tenei rohe mo ana momo kararehe kanorau, tae atu ki nga marsupial me nga momo manu onge, ka aro atu ahau ki tetahi mea hanga kua roa e piri ana ki konei mo nga miriona tau - te tarakona ngahere a Boyd.

Kaore i rite ki ona hoa rongonui ake, ko te tarakona ngahere a Boyd he tohunga ki te whakakakahu, he pai te whakakotahi ki nga rau ngaherehere me ona unahi parauri me te hina. Kia kite koe i enei mea hanga kore e kitea, ka hiahia koe ki nga kanohi hihiko, ki te arahi ranei a tetahi tohunga penei i a James Boettcher, rangatira o FNQ Nature Tours. Ko te nui o te mohiotanga me te aroha o Boettcher mo te tarakona ngahere a Boyd ka waiho ia hei kaiarahi tino pai ki te wetewete i nga mea ngaro o te ngahere.

I a tatou e anga hohonu ana ki te ngahere o Atherton, ka whakaatu a Boettcher i te tino whakapohehe o enei tarakona. Na to ratou ahua ahurei, tae atu ki nga paparinga mawhero, he kowhai kowhai, me nga unahi tohu iti, ka mau ratou i te mauri o te mea hanga pakiwaitara. Ka taapiri atu a raatau whanonga ki a ratau mahi pohehe - e tatari mangere ana kia tae mai nga pepeke ki roto i a ratau, kaua ki te whai.

Ahakoa he mahi uaua te kite i te tarakona ngahere a Boyd, ko te Roto o Barrine te noho hei wahapu mo enei ngarara. I konei, i waenganui i te ngahere ua tuwhera ake, ka kitea e te tangata enei mea iti ia rau mita. Heoi, ko te nuinga o nga manuhiri e whakahawea ana ki to ratau noho mai na to raatau kaha ki te whakakotahi me o raatau hiahia mo te whakamarumaru hohonu.

I te roanga o te ra, ka piki ake taku wawata i a Boettcher e arahi ana i a au i roto i te ngahere ngahere, e korero ana i nga korero pakiwaitara me nga korero mo ana tutakitanga ki enei kararehe onge. He harikoa te kite i te tarakona ngahere a Boyd, me te kite i ona waewae pango roa, ona kanohi mataara, me nga ahuatanga ahurei ka whakakiia ahau ki te miharo.

I roto i te ao he mea tino nui te tiaki kararehe mohoao, ko te tarakona ngahere a Boyd hei whakamaumahara mo te momo koiora ahurei e kitea ana i nga ngahere o Ahitereiria. Ma te tuhura i enei whenua kanorau, ka maioha tatou ki nga mea whakamiharo ka tukuna e te taiao me te whakahihiri i te kaha o te pono ki te tiaki i enei kainga mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te tarakona ngahere a Boyd?

Ko te tarakona ngahere a Boyd he momo mokomoko no te ngahere ngahere o Tropical North Queensland i Ahitereiria. E mohiotia ana mo o raatau ahua rereke me te ahua ahurei.

Kei hea ka kitea e ahau te tarakona ngahere a Boyd?

Ko te waahi pai ki te kite i te tarakona ngahere a Boyd kei roto i nga ngahere ngahere o Atherton Tablelands, otira ki te taha o te roto o Barrine. Ko to ratou kaha ki te whakakotahi ki nga taiao e kore e kitea engari he pai ki te rapu.

Kei te tata morearea nga tarakona ngahere a Boyd?

Ahakoa kaore i te aromatawaihia te ahuatanga o te taupori o nga tarakona ngahere a Boyd i tenei wa, ko te ngaronga o te kainga me te wehewehenga he tino whakatuma mo to ratau oranga. Ko te tiaki i nga rauwiringa kaiao ngahere he mea nui mo te wa roa te tiaki i enei mea hanga ahurei.

Me pehea e taea ai e au te tuhura i Atherton Tablelands me ona ngahere?

He maha nga kaiwhakahaere haerenga, penei i te FNQ Nature Tours, e tuku ana i nga haerenga ki Atherton Tablelands. Ko enei haerenga ka whai waahi ki te wheako i nga momo koiora o te rohe me te whakanui ake i te tupono ki te kite i te tarakona ngahere a Boyd.

Rauemi:

– FNQ Nature Tours (www.fnqnaturetours.com.au)

– Tropical North Queensland (www.tropicalnorthqueensland.org.au)