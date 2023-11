Tirotiro i te Ao o nga Po e rima i Freddy's: Awhina Hiahia 2

Tena koutou, e te hunga kaingākau ki te petipeti! Kei te harikoa matou ki te whakaatu atu ki a koe te pakiwaitara whakamīharo o Five Nights at Freddy's: Help Wanted. Hei māngai o Steel Wool Studios, kei konei matou ki te tuku titiro ki a koe mo nga mahi whakaihiihi me nga ahuatanga ahurei o FNAF: Awhina Hiahia 2. Kia rite ki te ruku ki roto i te ahua hou o te wehi!

I roto i te Awhina Hiahia 2, ka taea e nga kaitakaro te tumanako i te tini o nga keemu iti e pa ana ki te ngakau puta noa i nga waahanga e ono. Kei muri, Fazcade, Kaimahi Anake, Whakarite Kai, Tikititi, me tetahi waahanga VR motuhake e whakaatu ana i nga Po e rima i Freddy's: Sister Location gameplay. Ka whakawhiwhia e ia waahanga he wheako motuhake ka noho koe i runga i te taha o to nohoanga.

Ko tetahi o nga mea nui o te Awhina Hiahia 2 ko te aro nui ki te whakahoki ano. Kua whakatauhia e nga kaiwhakawhanake kaore e rua nga taakaro e rite ana, e whakaatu ana i te maha o nga waahi ka taea e nga kaitakaro ki te torotoro. Ahakoa te tango ota a nga kaihoko, te mahi toi me nga mahi toi, te awhina ranei i nga kaimahi tiaki, he wero hou nga keemu katoa me te pupuri i te wheako hou me te whakaihiihi. Ahakoa he maha nga keemu kua hangaia hei tuku i nga wheako kua whakaritea hei maumaharatanga ki te Awhina tuatahi e Hiahia ana, he maha ano nga mea ohorere hou kei roto.

Haere mai ki muri i te atamira ka uru atu ki te ao whakahirahira o Roxanne Wolf i te Pizzaplex Salon. Horoihia to ahua o roto i a koe e whakakororia ana i a ia me te tini o nga whakapaipai me nga taputapu. Heoi, kia tupato, ko te tino tika te mea nui ina pa ana ki tenei diva o te mataku.

Haere ki roto i te Fazcade ka awhi i nga keemu matarohia penei i a Bonk-a-Bon me Fazerblast, kei reira te tika me te whakaata tere uira te huarahi ki nga kaute teitei. Whakauru atu ki te roopu haumaru me te haumaru, me te whakarato awhina tuatahi ki nga manuhiri kaore pea e rongo i a raatau ano. Ko te wero kei roto i te tarai i nga whara kaore he rongoa me te kukume i nga aro kore.

Haere ki muri i te kauti i El Chips ka wheako i te tere o te tina ma te taka kai i roto i te Pizzaplex me nga huinga ota tata-kore. Kaua hoki e wareware ki te Ticket Booth, kei reira koe e eke ai ki te Kaupoi Adventure a Kapene Foxy i te Tai Hauauru tawhito ka hurahia nga taonga huna. Ka mutu, rukuhia koe ki roto i te ao whakamataku o Five Nights at Freddy's: Sister Location, he mea tino pai ki te ora me te whakaihiihi i te taakaro VR ritenga.

He mihi ki nga ahuatanga o mua o te upoko o te PSVR 2, ka taea e nga kaitakaro te tumanako he wheako whakamataku ake. Ma te haptics kaiwhakahaere me te ororongo 3D, ka mau te wehi o te peke ki te taumata hou o te tinana. Ano, ma te punaha aroturuki kanohi ka taea e nga kaitakaro te uru atu ki a Mystic Hippo, he tohunga matakite ka wero i o raatau whakaaro me te arahi ia ratou i roto i te keemu.

Tohua o maramataka ka takatu ki te ruku ki roto i te ao whakamataku o Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 a te Hakihea 14, 2023. Whakapaia koe mo tetahi haerenga whakamataku penei i mua!

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Hei ahea nga po e rima i Freddy's: Help Wanted 2 ka tukuna?

E rima nga po i Freddy's: Help Wanted 2 ka tukuna hei te Hakihea 14, 2023.

2. He aha nga momo keemu iti i te Awhina Hiahia 2?

Ko te Help Wanted 2 e whakaatu ana i nga waahanga e ono o nga keemu pakupaku: Kei muri, Fazcade, Kaimahi Anake, Kai Whakarite Kai, Tikiti Tikiti, me tetahi waahanga VR motuhake me nga Po e rima i Freddy's: Te waahi o te tuahine.

3. Ka taea e koe te whakarato i etahi atu mohiotanga mo te mahinga o Help Wanted 2?

Ko te Awhina Hiahia 2 e tuku ana i tetahi take tukurua ahurei, me te whakarite he rerekee ia takaro. Ka uru koe ki nga momo mahi penei i te tango ota, te mahi toi me te mahi toi, me te awhina i nga kaimahi tiaki. Ko te whainga o te keemu ki te whakataurite i waenga i nga wheako kua whakaritea me nga wero hou.

4. He aha nga ahuatanga hou ka kawea mai e te pane pane PSVR 2 ki Help Wanted 2?

Ko te pane o te PSVR 2 e whakaatu ana i nga huānga ruku penei i te haptics kaiwhakahaere me te ororongo 3D. Ko enei whakanikotanga ka whakanui ake i te wehi o te peke peke, ka hanga he wheako whakaari tinana me te whakahihiri.

5. Korerotia mai mo te punaha aroturuki kanohi me Mystic Hippo.

Ko te punaha aroturuki kanohi ka taea e nga kaitakaro te taunekeneke ki a Mystic Hippo, he tohunga matakite kei a ia nga mana o mua o te whakaaro. Ka taea e nga kaitakaro te wero ia ia i roto i te keemu paku noa ki te PlayStation 5 me te rapu kaiarahi puta noa i te Awhina Hiahia 2.