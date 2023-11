Ko te Tukunga Firefox Hou: He Whakaoho Whakaoho mo te Matatapu me te Mahi

Mena kei te tatari marie koe ki te whakahou hou ki te kaitirotiro paetukutuku tuwhera-puna Firefox, kia rite koe ki te miharo. Ko te tukunga e haere ake nei e kii ana ehara i te mea kua whakarei ake i nga ahuatanga tūmataiti engari ano hoki te tini o nga whakapainga whakahihiri hei whakanui i to wheako tirotiro.

Ko tetahi o nga taapiri tino rongonui ko te kōwhiringa Manakohanga Matatapu Paetukutuku, ka kitea i roto i nga tautuhinga Matatapu me te Haumarutanga. Ko tenei ahuatanga hou ka whakamana i nga kaiwhakamahi ki te whakatau mena ka taea e nga paetukutuku te hoko, te tiri ranei i o raatau raraunga whaiaro. Ma te whakahohe i tenei tautuhinga, ka taea e koe te pai ake i te rangimarie o te hinengaro, me te mohio kare nga korero o to waahi tirotiro e whakamahia.

I tua atu, kua whakatinanahia e Mozilla te Mana Matatapu o te Ao (GPC), he tikanga aunoa e whakamohio ana i nga paetukutuku kia kaua e hoko, e tiritiri ranei i o korero tirotiro puta noa i nga mana whakahaere maha. Ko te mahi a GPC he taputapu kaha "Kaua e Hoko" i nga whenua penei i California, Colorado, me Connecticut. Ka taea hoki e ia te whakaputa i nga kaha ki waho mo nga panui kua tohua me te aukati i te hoko me te tiri i nga raraunga whaiaro ki nga rohe rereke, tae atu ki te EU, UK, Nevada, Utah, me Virginia.

Engari ehara i te mea ko te Firefox katoa kei te rongoa mo ona kaiwhakamahi. Ko te whakahou e haere ake nei, kua tapaina ko Firefox 120, he maha nga ahuatanga whakahihiri i hangaia hei whakarei ake i te mahi me te wheako kaiwhakamahi. Anei etahi whakaurunga rongonui:

1. Kawemai Raraunga Whakapaipai: Ka taea e nga kaiwhakamahi Linux Ubuntu te kawemai i nga raraunga mai i te Chromium, i whakauruhia ma te Snap, te whakanui i te hototahi me te waatea.

2. Tirotiro Tuimotu Emulation: Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i tetahi waahanga devtool hou e whakataurite ana i te tirotiro tuimotu, e taea ai te whakaputa hua kore.

3. Haumarutanga Whakakaha: Kua whakauruhia e Firefox nga punga whakawhirinaki TLS mai i te toa pakiaka punaha whakahaere, hei whakakaha i nga tikanga haumaru. Ka taea tenei ahuatanga ma te taunoa i runga i te Matapihi, MacOS, me te Android, me te kowhiringa ki te whakakore i roto i te tahua Manakohanga.

4. Whakanuia nga Whakaaetanga Whaimana: Kua whakauruhia nga pokatata papapātuhi hei whakamaarama i te whakatika me te whakakore i nga tohu mo: takiuru, kia pai ake te mahi.

5. Nga Ahuatanga Matatapu Kua Whakapaipaihia: Ka aro a Firefox ki te noho muna a nga kaiwhakamahi ma te whakauru i nga whakapainga ki nga matapihi tūmataiti me te whakauru i te whirihoranga tūmataitinga ETP-Strict, e whakakaha ake ana i te whakamarumaru mai i te matimati.

6. Te Wheako Tirohanga Arotau: Kua parahia te aratau Pikitia-i-Pikitia, i te mea kua whakauruhia he waahanga kokonga hou mo nga putanga Linux me Windows, e whakarato ana i te wheako mahi maha.

FAQ:

Q: Ahea te tukunga Firefox hou ka waatea mo te tango?

A: Ko te ra tuku mana mo Firefox 120 kua whakaritea mo Noema 21, 2023. Ka taea e koe te tango mai i te paetukutuku Firefox mana.

Na te tukunga a Firefox e heke mai nei, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako he peke whakamua i roto i o raatau tirotiro tirotiro, haumarutanga me te mahi. Awhi i te whakahoutanga e haere ake nei ka koa ki te wheako ipurangi pai ake me te haumaru me te Firefox 120.