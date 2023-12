Ka taapirihia e te Xbox Game Pass te Far Cry 6 ki tana Whare Pukapuka

I roto i te whakahou whakaihiihi mo nga kaiohauru Xbox Game Pass, ko te keemu tino tumanakohia a Far Cry 6 kua uru mai ki te ratonga. I whakawhanakehia e Ubisoft, ko tenei waahanga hou i roto i te raupapa Far Cry e kii ana ki te whakarato i nga kaitakaro ki te wheako rumaki i roto i te whenua pakiwaitara o Yara, me wero nga kaitakaro ki te ture a Antón Castillo.

Ko te Far Cry 6 kua riro i a ia nga arotake, me nga kaititiro e kii ana ko te urunga tino hiahia a Ubisoft ki te kaporeihana. Ko Tom, he kaiarotake petipeti rongonui, i kii te keemu hei taitara me takaro i tana arotake Far Cry 6. Ki te 60 ki te 80 haora te roa o te whakaotinga, ka taea e nga kaitakaro te tumanako ki te timata i te haerenga roa me te whakahihiri.

Waimarie, ka taea e nga kaiwhakamahi Xbox Game Pass te pai ki a Far Cry 6 me te kore e aukati i nga ratonga ipurangi o te keemu. Kua whakapumautia e Ubisoft karekau he whakahou ake, e tohu ana kua oti te keemu. Ma tenei hoki e whakarite ka taea e nga whakatutukitanga i roto i te Far Cry 6 te wetekina marie, ka whakawhiwhia ki nga kaitakaro he wheako petipeti pai.

Ahakoa ko Far Cry 6 anake te taapiri ki te Xbox Game Pass mo tenei wa, kei te pirangi nga kaiwhaiwhai i nga korero mo etahi atu keemu ka tae mai ki te ratonga i nga marama e heke mai nei. Heoi, he mea nui kia mahara ko nga keemu e wha ka tata ki te puta i te whare pukapuka Game Pass. Kia mau tonu nga korero mo nga taapiri me nga tangohanga a muri ake nei, ka taea e nga kaikopere te titiro ki te rarangi matawhānui o nga keemu Game Pass e haere ake nei.

Na te taapiri o Far Cry 6, kei te tuku tonu a Xbox Game Pass he whare pukapuka maha o nga keemu kanorau me te kounga teitei, e whakatutuki ana i nga hiahia petipeti a nga kaiohauru. Na, whakatika me te whakarite mo tetahi haerenga e kore e warewarehia i Yara i a koe e whawhai ana ki te mahi nanakia a Antón Castillo!