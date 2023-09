Ko nga Kaiwhaiwhai e whai ana i nga Kaute Pakihi Facebook me te Karere Hītinihanga Attack

He purongo tata nei a Guardio Labs e whakaatu ana kua whakamahia e nga kaiwhaiwhai he whatunga nui o nga kaute Facebook rūpahu me te whakararu ki te whakarewa i te whakaeke hītinihanga ki runga i nga kaute pakihi Facebook. Ka tukuna e te hunga whakaeke nga miriona karere hītinihanga Karere, e kii ana he takahi mana pupuri, he tono mo etahi atu korero, hei ngana ki te tinihanga i o raatau whaainga.

Kei roto i nga karere hītinihanga he pūranga RAR/ZIP, ki te tangohia, ka mahia, ka tiki mai i tetahi kaipahua kino mai i nga putunga putunga GitHub. Ko te topata, kua tuhia ki te Python, he mea hoahoa ki te karo i te kitenga me te tahae i nga raraunga tairongo mai i te kaitirotiro o te patunga. Ka kohia e te malware nga pihikete me nga raraunga takiuru, ka tukuna atu ki nga kaiwhaiwhai ma te Telegram or Discord bot API.

Ina kua tahaetia nga korero, ka murua e nga kaiwhaiwhai nga pihikete katoa mai i te taputapu a te tangata kua paopao ki te takiuru ki waho o a raatau kaute, ka hoatu he wa nui ki a ratou ki te hopu i te kaute kua taupatupatuhia ma te whakarereke i ana kupuhipa. Ka roa pea tenei mahi, na te mea ka puhoi pea nga kamupene pāpāho pāpori ki te whakautu ki nga purongo o nga kaute kua kahakina, ka taea e nga kaiwhakaari whakatuma ki te whakahaere i nga mahi tinihanga.

Ko te rahinga o tenei kaupapa whakatairanga, tata ki te 100,000 nga karere hītinihanga ka tukuna ia wiki. Ko enei karere e aro nui ana ki nga kaiwhakamahi Facebook i Amerika Te Tai Tokerau, Uropi, Ahitereiria, Hapani, me Ahia ki te Tonga. E kii ana a Guardio Labs e tata ana ki te 7% o nga kaute pakihi Facebook katoa kua whaaia, me te 0.4% kua tango i te purongo kino. Ko te maha o nga kaute i kahakina kaore i te mohiotia engari he nui pea.

Ka tohu a Guardio Labs ki nga kaiwhaiwhai Vietnamese i runga i nga taunakitanga i kitea i roto i te malware. Ko te whakamahi i te kaitirotiro paetukutuku "Coc Coc", rongonui i Vietnam, me nga aho reo Vietnamese i roto i te malware e tohu ana i te takenga mai o nga kaiwhakaari riri. Ko nga roopu whakatumatuma a Vietnam i mua i aro atu ki a Facebook me nga kaupapa nui-nui, e whai moni ana i nga kaute tahae ma te hoko ano i runga Telegram, i te paetukutuku pouri ranei.

He mea nui mo nga kaiwhakamahi Facebook, ina koa ko te hunga whai putea pakihi, kia noho mataara ki nga nganatanga hītinihanga. Kia tupato ratou i te wa e whakatuwhera ana i nga karere, e tango ana ranei i nga taapiri, me te whakarite i ahu mai i nga puna tika. I tua atu, ka taea te whakamotuhēhēnga-maha-maha me te whakahou i nga kupuhipa i nga wa katoa ka taea te tiaki i te urunga kore mana ki nga kaute.

