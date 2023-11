EVE Online: I whakapuakihia te Whakamatau Vanguard Alpha

By

Kua panuitia e CCP Games te whakamatautau alpha e tino tumanakohia ana mo EVE Online: Vanguard, ko tana kaikopere tangata tuatahi kei te ao EVE. Ma tenei whakamatautau ka whai waahi nga kaitakaro ki te eke ki runga i te keemu i mua i te mutunga o te tau.

Kua whakaritea kia whakahaerehia mai i te Hakihea 7 ki Hakihea 11, ko tenei whakamatautau alpha, e kiia nei ko First Strike, e whai ana ki te kohi raraunga tino nui mo nga Taakaro CCP ki te hanga i tetahi wheako FPS whakahihiri me te tautoko a muri ake nei. Hei taapiri, ko te whakamatautau ka whai paanga tika ki te ao EVE ake.

I te wa o te whakamatautau, ka whai waahi nga kaitakaro ki te tuhura i a New Eden mai i te tirohanga hou, i a ratou e uru ana ki nga pakanga whenua i roto i te paparanga Pirate Insurgency hou. I whakauruhia tenei ahuatanga me te whakawhanuitanga o te Havoc tata nei me te oati ki te kawe mai i te hihiri hou ki te taakaro.

Ko te whai waahi ki te whakamatautau alpha ka tuwhera ki nga kaiohauru Omega katoa, ko te tikanga kaore he hoko taapiri atu i te ohaurunga EVE. Mo te hunga e hiahia ana ki te uru atu ki te whakamatautau, ka ngawari te uru atu a Vanguard ma te kaiwhakarewa EVE Online.

Ki te ako atu mo te whakamatautau alpha me te haina mo te ohaurunga Omega, ka taea e nga kaitakaro te toro ki te paetukutuku mana EVE Vanguard. Kaua e ngaro i tenei waahi whakahihiri kia uru koe ki te hunga tuatahi ki te wheako i te ao rumaki o EVE Online: Vanguard.

FAQ

Q: He aha te EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Ko te Vanguard he waahanga FPS e haere ake nei i roto i te EVE Universe, e whakawhānui ana i te wheako whakaari o te MMO rongonui, EVE Online.

Q: Ahea te whakamatautau alpha mo EVE Online: Vanguard?

Ko te whakamatautau alpha, ko te ingoa tuatahi, ka tu mai i te 7 o Hakihea ki te 11 o Hakihea.

P: Ko wai ka uru ki te whakamatautau alpha?

Ka tuwhera te whakamatautau alpha ki nga kaiohauru Omega katoa o EVE Online.

P: Me pehea taku uru atu ki te whakamatautau alpha?

Hei whakauru atu ki te whakamatautau alpha, me whai ohaurunga nga kaitakaro ki te Ohaurunga me te uru atu ki a Vanguard na roto i te whakarewatanga EVE Online.

P: He aha te paanga o te whakamatautau alpha ki te ao EVE?

Ko te whakamatautau alpha e kore noa e whakarato i nga raraunga nui mo te hanga i te FPS engari ka pa ki te papanga o New Eden, otira ki te paparanga Pirate Insurgency hou.