Érudit: Te Whakamana Rangahau Reo Wīwī me te Whakatuwheratia

Ko te timatanga o Érudit i ahu mai i te rangahau i whakahaeretia e Guylaine Beaudry, he tauira paetahi i roto i nga mahi putaiao korero i te Whare Wananga o Montreal. I runga i te mohio ki te kore o te uru mamao ki nga hautaka putaiao Quebecois, na nga mahi a Beaudry i whanau mai a Érudit—he hanganga kua huri hei whare rangahau. Ko Tanja Niemann, te kaiwhakahaere matua o Érudit, e kii ana "ehara i te kaupapa hanga noa, engari he hanganga rangahau tino nui."

He turanga mo nga hautaka e rima mai i te Whare Perehi o te Whare Wananga o Montreal, kua roa a Érudit mai i tona timatanga. Ko tana arotahi ki tua atu i te tuku tuhinga noa i runga ipurangi; ka whakarite kia taurangihia nga whakatakotoranga me te panui puta noa i nga momo taputapu. “Kua rite matou mo nga ra kei te heke mai, na te mea kua whakapumautia he turanga pakari me te tirohanga marama i roto i nga tau 25 kua hipa,” e kii ana a Niemann.

Na te tipu o te hiahia ki ana ratonga, i whakawhänuihia e Érudit te whänuitanga ma te mahi tahi me etahi atu hautaka me nga whare wananga. I roto i te 2004, i hangaia he huinga i waenganui i te Whare Wananga o Montreal, te Whare Wananga o Laval, me te Whare Wananga o Quebec i Montreal hei tautoko i te hanga o nga hautaka rangahau Quebecois. I roto i nga tau, kei te whanake tonu a Érudit, me te whakarewatanga o tana putanga tuawha i te tau 2017. "I te huringa o te taiao hangarau, me whakapai tonu tatou mo te pai ake o te taurangi me te uru atu," ta Gwendal Henry, kaitohutohu korero i Érudit. Ia tau, 10,000 nga tuhinga hou me nga rekoata o mua ka taapirihia ki te kohinga a Érudit.

E kiia ana ko tetahi o nga hanganga nui o Kanata na te Canadian Foundation for Innovation, he waahi nui a Érudit i roto i te rangahau tangata. "Ka noho te tuhinga hei kaupapa rangahau mo te tangata," ta Niemann. I te taha o ona hoa mahi, kua whakatauhia e Érudit he momo tuhinga ka taea te uru atu ma Calcul Québec.

### FAQ

**He aha te Érudit?**

He hanganga rangahau a Érudit e whakarato ana i te uru mamao ki nga hautaka pūtaiao Quebecois. Kua huri hei turanga tino nui mo te rangahau reo Wīwī i Kanata, me te kohinga nui o nga tuhinga me nga rekoata o mua.

**Me pehea te tautoko a Érudit i te rangahau?**

Ehara i te mea ka taea e Érudit te uru atu ki nga tuhinga rangahau engari ka whakapumau ano i o raatau whakatakotoranga ka taea te taurangi me te panui puta noa i nga taputapu rereke. Kei te whakapai tonu te turanga i ona kaha hangarau ki te whakarei ake i te tohutoro me te urunga.

**He pehea te takoha a Érudit ki te hapori pūtaiao?**

He mahi nui a Érudit ki te whakapumau me te mau tonu i nga mahi a nga pukapuka iti, motuhake i roto i te hapori reo Wīwī. Ko tana mahi tahi me nga whare pukapuka o te whare wananga me etahi atu hunga whai paanga ki te pupuri i te oranga o enei hautaka.

**Me pehea e whakarite ai a Érudit i te uru tuwhera?**

Tata ki te 97% o nga tuhinga e whakahaerehia ana i Érudit e waatea noa ana. Ko te toenga 3% e hiahia ana ki te ohaurunga whare pukapuka, kia taea ai te tuku moni ki te tautoko i nga utu whakahaere o nga hautaka.

**He aha te heke mai o Érudit?**

E whai ana a Érudit ki te whakawhänui i tana awe ki tua atu o te rohe o Québec, ka noho hei tüäpapa ä-motu mö ngä hautaka o te tangata me te pütaiao hapori puta noa i Kanata. E whai ana ki te whakapakari ake i nga whakaputanga tuwhera tuwhera motuhake ma te whakakotahi i nga kaupapa e rite ana ki ana ake.

## Whakamutunga

I roto i nga tau 25 kua hipa, kua huri a Érudit hei tari rangahau tino nui, e whakamana ana i te rangahau reo Wīwī me te whakatairanga i te uru tuwhera. Ma te tuku ihirangi pono me te waatea noa, ka whakanuia e Érudit te tirohanga me te paanga o nga hautaka putaiao Quebecois puta noa i te ao. Ma te pumau tonu ki te tautoko i nga hautaka me nga hapori a-rohe, ka whakapau kaha a Érudit ki te whakarite kia utu tika nga putea a te iwi ki nga roopu hautaka mo o raatau koha nui, me te whakatairanga i te hanga rangahau kounga teitei.