Te Whakamātautau Antitrust a Google: Te tirotiro i te Pakanga me nga Taakaro Epic

I roto i te whakawakanga antitrust e haere tonu ana, ko Epic Games Inc., te kaiwhakawhanake i muri i te keemu ataata rongonui rongonui "Fortnite," kua whakaritea ki te whakaatu i ana tohenga ki nga mahi aukati a Google Play Store. Ko te whakawakanga, i whakaarohia kia maha nga wiki, i timata i te 6 o Noema.

Kei te whakapae a Epic Games ki a Google mo te aukati i nga kaiwhakataetae ki te tohatoha tika i a raatau taupānga, engari me whakahau kia whakauruhia ki roto i te Toa Play Store. E ai ki te Tumuaki o Epic Games a Tim Sweeney, ko tenei huarahi ka pehia te herekore o nga kaihoko me te kaiwhakawhanake, me te whakauru i nga taake me nga utu e piki ana nga utu. E kii ana a Sweeney ko nga utu a Google ka piki ake nga utu tauwhitinga-a-taupānga ki runga ki te 30%, tino teitei ake i te 3% i tukuna e nga kaiwhakawhiwhi utu i nga maakete whakataetae. Kaore i rite ki te rapu utu putea, ko te whakawakanga a Epic e aro ana ki te tarai i nga huringa ki nga mahi a Google.

Hei whakaatu i a raatau keehi, kua whakarārangihia e Epic Games tetahi rarangi kaiwhakaatu nui kei roto ko nga tangata rongonui penei i a Sundar Pichai (Tumuaki Tumuaki o Google me Alphabet), Ruth Porat (Apiha Putea Matua o Google me Alphabet), tae atu ki a Andy Rubin (co- te kaiwhakarewa o te punaha whakahaere Android). Ko te mea nui, ko te whakawakanga e whakaatu ana i te utu e kiia ana e Google mo nga whakatenatena ki nga kaihanga keemu ki te pupuri i o raatau taitara ki te Toa Play anake. E kii ana a Epic Games i mahi a Google i nga tikanga tinihanga ma te nuku i nga korerorero ipurangi ki Google Chats, kei reira ka taea te whakangaro.

Ahakoa ko te Perehitini Tuarua o Google mo nga Take Kawanatanga me nga Kaupapahere a-iwi, a Wilson White, e whakakore ana i te whakawakanga he pohehe, he tinihanga, kei te u tonu a Epic Games ki te whai i tetahi maakete matihiko tuwhera ake me te tika. Ko te whakawakanga e rite ana ki te whawhai a Google ki te Tari Ture, kei reira nga whakapae mo te tukino i te mana.

I roto i te katoa, ko tenei whakamatautau nui-nui e tohu ana i tetahi wa nui i roto i te pakanga i waenga i nga kaiwhakawhanake me nga roroa hangarau, i te mea kei te tirotirohia a raatau mahi me te mana o te maakete. Ko nga hua o enei whakahaerenga ture ka whai paanga nui mo te heke mai o te tohatoha taupānga, whakataetae, me te oranga o nga kaihoko.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te whakamatautau antitrust i waenga i nga Taakaro Epic me Google?

Kei te whakapae a Epic Games ki a Google mo nga mahi aukati na roto i te Toa Play Store, e whakaiti ana i te kaha o nga kaiwhakataetae ki te tohatoha tika i o raatau taupānga.

2. He aha te tumanako a Epic Games ma tenei whakamatautau?

Ko nga Taakaro Epic e rapu ana i nga huringa ki nga mahi a Google, kaua ki te utu putea.

3. Ko wai etahi o nga kaiwhakaatu matua o te whakawakanga?

Ko te rarangi kaititiro ko Tim Sweeney (te Tumuaki o Epic Games), Sundar Pichai (CEO o Google me Alphabet), Ruth Porat (CFO o Google me Alphabet), me Andy Rubin (te kaiwhakarewa o te punaha whakahaere Android).

4. He aha nga whakapae a Epic Games mo nga whakatenatena a Google?

E kii ana a Epic Games i utu a Google ki nga kaiwhakawhanake keemu ki te pupuri i o raatau taitara ki runga anake i te Toa Play me te whakapae he hipoki nga taunakitanga ma te neke korero ki a Google Chats.

5. He aha te horopaki whanui o tenei whakamatautau?

Ko te whakawakanga ka puta i te wa ano me te whawhai a Google ki te Tari Ture, i reira nga whakapae mo te tukino i te mana.