Destiny 2 Welcomes the White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2 kaitākaro, harikoa! Kua panuitia e Bungie tetahi mahi whakaihiihi me te RPG rongonui a CD Projekt Red, Ko te Witcher 3. Ko te tuku i te rereke rereke ki nga kaitakaro, e toru nga huinga patu hou kei te whakauruhia, ka taea e koe te whakauru i te Geralt rongonui o Rivia. Heoi ano, he hopu: ka tae mai enei hiako hou i te wa e pa ana a Destiny 2 ki te iti rawa o nga tau.

I roto i te tuku korero, i whakaatu a Bungie i te taenga mai o tenei mahi mahi-i roto i te keemu, i te taha o te Waa o te Hiahia i te Whiringa-a-rangi 28. "Ka taea e nga kaitiaki te huri hei kaipatu taniwha me nga mea whakapaipai hou na Geralt o Rivia," ta Bungie i whakapuaki. I te taha o nga whakapaipai patu, ka taea ano e nga kaitakaro te tumanako he anga Wairua, he kaipuke, he Sparrow, he emote, he kai whakaoti hei whakaoti i te wheako whakawhiti.

Ahakoa ko nga korero utu tika mo nga huinga patu kaore ano kia whakaatuhia, ko nga mahi o mua, penei me te Assassin's Creed, i te nuinga o te waa kua utua ki te $20 mo ia huinga. Mena ka pa ano ki konei, ka taea e nga kaitakaro te whakapau i te $60 ki te whiwhi i nga huinga e toru, me te kore e aro ki te utu o te anga Wairua me etahi atu taonga. Ko te mea nui, ko nga huinga whakawhiti o mua kaore i te waatea mo te hoko ma te whakamahi i nga moni-a-roto, ko te tikanga ko te moni tuturu anake te huarahi ki te whiwhi.

Mo nga kaiwhaiwhai o Te Witcher franchise, ko enei hiako hou he tino whakahihiri. Engari, ko ta ratou whakaurunga kaore pea i tae mai i te wa uaua ake mo Destiny 2. Kua pa te keemu ki tetahi tau ngangau, ka mutu i te whakatau a Bungie ki te whakakore i nga kaimahi 100, ka hinga i te iti o nga tohu moni e 45 paiheneti, me te whakaroa i te Te Hanga Whakamutunga. roha e toru marama. I te iti rawa o nga tatauranga kaitakaro i runga i te Steam, kua piki noa nga raru o te hapori.

I a tatou e titiro whakamua ana ki te Waa o te Hiahia, e kii ana kia wetewete i tetahi mea ngaro Destiny 2 no muri mai i te rima tau, ka tau mai nga koretake mo te heke mai o te keemu. Ko te take o nga huinga patu utu nui kei te noho tonu hei raru mo te hapori. Hei whakaiti i etahi o te kore e pai ana, i tukuna e Destiny 2 tetahi o ana huinga patu hou mo te kore utu i te Mahuru whakamutunga. Heoi, e ai ki ta te kaituhi Forbes a Paul Tassi, ko te whakatenatena i nga kaitakaro ki te whakangao ki tetahi atu mahi tahi i muri tata tonu i muri mai i te whakakorenga o nga kaimahi kare e kore he mahi uaua, ahakoa te ahua o te ahua o nga huinga hou.

FAQ:

1. E hia nga utu o nga huinga patu patu hou a Witcher?

Ko nga korero utu tika kaore ano kia whakaatuhia, engari i runga i nga mahi tahi o mua, ka taea e nga kaitakaro te kii ko te utu mo nga huinga he $20 ia ia.

2. Ka taea te hoko i nga huinga patu ma te whakamahi i nga moni-a-roto?

Kao, i nga wa o mua ko nga huinga whakawhiti kua waatea noa mo te hoko me te moni tuturu, ehara i te moni keemu.

3. He aha i raru ai a Destiny 2?

Ko Destiny 2 he tau tino ngangau, tae atu ki nga mahi whakatara, kua ngaro nga moni whiwhinga, me te whakaroa i nga whakawhitinga.

4. He aha nga mahi kua mahia ki te whakatika i te kore pai o te kaitakaro?

I roto i te ngana ki te whakaiti i etahi o te riri, ka tukuna e Destiny 2 tetahi o ana huinga patu hou mo te kore utu i te marama o Hepetema.