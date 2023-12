Ka uru atu a Elphelt Valentine ki te rarangi ingoa i te Guilty Gear Strive

Ko Arc System Works, te kaiwhakawhanake o Guilty Gear Strive, i miharo nga kaiwhaiwhai i te panuitanga o te taapiri o Elphelt Valentine hei ahua whakaari hou i roto i te keemu whawhai rongonui. Ka puta mai tenei whakakitenga i mua tata i nga Tohu Taakaro 2023, me tetahi wakatō i te tuatahi i whakatakotoria ki te taha motuhake. Ahakoa kaore i te maarama mena he whakaaro, he pokanoa ranei te whakaurunga o te kiripuaki, e hikaka ana nga kaitakaro ki te awhi i te taenga mai o Elphelt.

He mahi nui a Elphelt Valentine i roto i te ao Guilty Gear hei kaihoko moe horihori i hangaia hei kuhu i te tangata. Heoi, i whakahē ia i tana tino tohutohu mo te whakangaromanga o te tangata, ka wehe atu i te mana o tona kaihanga. I roto i nga tau, he maha nga whakarereketanga a Elphelt, a, ko te ahua nei ka kitea ano e ia i roto i te Guilty Gear Strive etahi huringa. Ka taea e nga kaiwhaiwhai te tuku poroporoaki ki ona taringa poaka, e tohuhia ana e nga mahi toi i huraina ake nei.

Ko te taapiri o Elphelt Valentine ki te raarangi o te keemu ka mau mai nga huarahi rautaki hou me te hihiri o te keemu. Na ona kaha ahurei me ona momo whawhai, ka whai waahi nga kaitakaro ki te tuhura i te huarahi hou ki te whawhai i roto i te ao Guilty Gear Strive. I te mea he tangata tino pumau i roto i te kaporeihana, ko te aroaro o Elphelt ka tino kaha ki te kukume i nga kaiwhaiwhai kua roa me nga tauhou.

Kei te whakawhānui tonu a Guilty Gear Strive i ana momo toa whawhai, e tuku ana i nga kaitoro he wheako whai rawa me te whakahihiri. I te maha atu o nga tohu ka whakaurua, ka whakakaha te keemu i tona turanga hei taitara haere mo nga kaingākau keemu whawhai. Ko te whakaurunga o Elphelt Valentine anake ka taapiri atu ki te hohonutanga o te keemu me te whakahoki ano, ka nui ake nga take ki nga kaitakaro ki te ruku ia ratou ki roto i tona ao.

I te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai ki te tukunga o Elphelt Valentine, ka taea e ratou te whakaaro me pehea e wiri ai tenei ahuatanga hou i te waahi whakataetae me te whakaawe i te meta tipu o te keemu. Ma ia taapiri hou ki te rarangi ingoa, ka mau tonu te mahi a Guilty Gear Strive ki nga kaitakaro, e tuku ana i tetahi wheako e huri haere tonu ana e pupuri ana i te keemu hou me te whakahihiri.

Kua whakaritea te atamira mo te taenga mai o Elphelt Valentine ki Guilty Gear Strive, a kaore e taea e nga kaitakaro te tatari ki te awhi i tenei toa hou me te kite i nga rautaki ahurei ka kawea mai e ia ki te tepu.