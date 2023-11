Ka tukuna e Elon Musk te tohe mo nga take pāpāho mo te Exodus Advertiser

Whai muri i te haerenga nui o te hunga panui, kua tukuna e te kaipakihi piriona a Elon Musk he whakawakanga mo Media Matters, he roopu kaitutei ahu whakamua. E kii ana te whakawakanga na Media Matters i whakakorikori te ahua o nga panui ka puta mai i te taha o nga korero a te hunga taikaha i runga i te papaahi a Musk, X. E ai ki a Musk, ko nga Media Matters te hanga me te whakaputa i nga whakaahua whakapohehe e whakaatu teka ana i nga whakairinga a nga kaiwhakatairanga i te taha o te neo-Nazi me nga kaupapa a-motu ma. Ko enei whakaahua kua rawekehia ka whakaatuhia hei kanohi mo nga wheako kaiwhakamahi angamaheni i runga i te X. Ko te whainga, e kii ana a Musk, ko te peia atu o nga kaiwhakatairanga mai i te papaahi, i muri iho ka kopa te X Corp.

Ko te whakawakanga, i tukuna i te Mane i te Kooti Takiwa o Amerika mo te Takiwa ki te Raki o Texas, i whakaingoatia e raua nga Media Matters me Eric Hananoki, to raua kairipoata rangahau matua, hei whakapae. Kei te rapu a Musk i tetahi ota whakawa e akiaki ana i a Media Matters ki te tango i te tātaritanga mai i to raatau paetukutuku. I tua atu, ka whakapaehia e te whakawakanga Media Matters mo te pokanoa ki nga kirimana panui a X, te whakakino i nga hononga ohanga, me te whakahawea ki a X Corp.

Ma te tautoko i a X, ka tiakina e te Tumuaki a Linda Yaccarino te papanga paapori, me te whakanui i te tika o te tātaritanga Media Matters. I kii ia kaore he kaiwhakamahi X pono i kite i nga panui mai i nga tohu nui penei i a IBM, Comcast, Oracle ranei i te taha o nga korero kua tohua ki te purongo Media Matters.

I runga i te whakawakanga, i panuitia e te Roia Tianara o Texas a Ken Paxton he whakatewhatewha mo te Media Matters ki te whakatau mena ka kiia ta ratou ako mo nga ihirangi a X hei mahi tinihanga i raro i te ture o Texas. I tapaina e Paxton te roopu he "whakahaere taha maui" me te whakaatu i te awangawanga mo o raatau whakapae ki te aukati i te whai waahi ki te waahi whanui.

Ko te haerenga mai i te X i puta mai i muri i te korero a Musk i nga korero tautohetohe me nga korero antisemitic, e tautoko ana i te kereme e whakatairanga ana nga hapori Hurai i te "kino ki nga Maama." Ko nga tohu nui, tae atu ki a Disney, Paramount, me Warner Bros. Discovery (te kamupene matua a CNN), i aukati i a raatau panui i runga i te papaahi hei whakautu.

Ko Musk i tawai i mua i nga mahi a-ture mo Media Matters, e kii ana ka puta mai he "waahanga thermonuclear". I oati ia ki te aro ki nga Media Matters anake engari ki nga tangata takitahi, hinonga ranei e uru ana ki nga mea i kiia e ia he "whakaeke tinihanga" ki a X Corp.

Hei whakautu ki nga riri a Musk, ka tukuna e Media Matters tetahi korero e kii ana ki te tiaki i a raatau ano, e tohu ana ko Musk he tangata whakaweti e whai ana ki te whakamutu i nga purongo tika. I kii te roopu ko Musk ake i whakaae ki te aroaro o nga panui i te taha o nga kaupapa pro-Nazi i tohuhia e Media Matters me te kii i te maia ka puta hei toa mena ka whaia e te ture.

FAQ

He aha te Media Matters? Ko Media Matters he roopu kaitutei ahu whakamua e wetewete ana, e aro turuki ana i nga korero o te hunga pāpāho, ina koa e pa ana ki nga korero kino me nga korero pohehe. He aha te X? Ko X he papaaapori pāpori na Elon Musk. He aha te take i wehe atu ai nga kaiwhakatairanga nui ki a X? I whakarerea e nga waitohu nui nga panui i runga i te X i muri i te whakaputa a Elon Musk i nga korero tautohetohe me nga korero antisemitic. He aha te kaupapa o te whakawakanga a Musk ki nga Media Matters? Ko te whakawakanga a Musk ko te whai kawenga mo nga Media Matters mo nga mea e whakaponohia ana e ia he kaupapa mo te peia atu o nga kaihokohoko mai i a X me te whakakino i te kaupapa. He aha te whakautu a Media Matters? Kua oati a Media Matters ki te tiaki i a ratou ano ki ta ratou e whakaaro ana he ngana ki te wahangu i a raatau purongo me te tātari tika.