Te Whawhai Whakamuri Ki Nga Korero Pohehe Aipurangi: X Files Lawsuit Against Media Matters

Ko X, te papaaapori paapori i mohiotia i mua ko Twitter, kua mahi ture ki a Media Matters for America, he roopu pehanga maui. E kii ana te whakawakanga i rawekehia e Media Matters nga raraunga i roto i te ngana ki te whakangaro i te ingoa o te papaaarangi ma te hono atu ki nga ihirangi antisemitic.

I muri i te tukunga o te tātaritanga Media Matters, ko nga kamupene nui penei i a Apple, Disney, IBM, me Comcast i whakataa ta ratou panui i runga i te X. Na tenei i akiaki a Elon Musk, te kaiwhakarewa o X, ki te whakatuma i tetahi whakawakanga mo Media Matters, i tutuki ki te whakahee. mai i te roopu tautoko, e kii ana i a ia he tangata whakaweti.

Ko te whakawakanga, i tukuna ki Texas, e kii ana ko Media Matters te hanga me te whakaatu i nga whakaahua taha-taha o nga panui a nga kaiwhakatairanga i runga i te X i te taha o nga korero neo-Nazi me nga ma-nationalist. E kii ana a X ko enei whakaahua kua rawekehia ehara i te tohu mo nga wheako kaiwhakamahi angamaheni i runga i to raatau papa.

I tua atu, ka whakamarama a X ko nga panui mo Comcast, Oracle, me IBM i puta anake i te taha o nga ihirangi kino i tohua e Media Matters, a kaore i kitea e nga kaiwhakamahi X pono. I kii a Linda Yaccarino, Tumuaki o X, kei tawhiti atu te pono i nga korero a Media Matters.

I te whakautu ki nga whakapae, ko te Komihana Pakeha, ko Warner Bros Discovery, Paramount, me Lionsgate kua whakakore katoa i a raatau kaupapa whakatairanga mai i a X. Kua oati a Elon Musk ki te utu ki te mahi ture ki nga Media Matters, e kii ana he "whakaeke tinihanga" ki runga. te kamupene.

I taua wa, ka tiakina e Media Matters ana mahi hei waahanga o tana kaupapa ki te patu i nga korero pohehe i roto i te hunga panui. Ko te roopu e kii ana ko ia ano he pokapū rangahau me nga korero e tarai ana, e whakatika ana i nga korero teka.

Ko tenei tautohetohe kua aro ki tua atu i te ao o nga paapori pāpori. Kua timata te Roia Tianara o Texas Republican Ken Paxton ki te tirotiro mo nga Media Matters mo nga mahi tinihanga, ka tapaina te roopu he "whakahaere korero kore-kore noa." E whai ana a Paxton ki te whakarite kia kore te marea e tinihangatia e nga mea e kiia ana e ia he kaupapa taha maui ki te whakatiki i te mana o te korero.

I te wa e haere ana tenei pakanga ture, he mea nui tonu te whakatika i nga korero pohehe i runga ipurangi me te tiaki i te pono o nga papaa mamati. Ka whakaarahia e te keehi nga patai mo te kawenga o nga roopu kaitaunaki i roto i ta ratou whai i te pono me nga hua ka puta mai i a raatau mahi.

FAQ

Q: He aha te X?



Ko X he papaaapori pāpori i mohiotia i mua ko Twitter.

Q: He aha te Media Matters mo Amerika?



Ko Media Matters mo Amerika he roopu pehanga taha maui e whai ana ki te patu i nga korero pohehe i roto i nga korero a Amerika.

P: He aha te take i tukuna ai e X he whakawakanga mo Media Matters?



I tukuna e X he whakawakanga mo Media Matters, e kii ana i rawekehia e te roopu nga raraunga i te ngana ki te whakangaro i te ingoa o te papaarangi ma te hono atu ki nga ihirangi antisemitic.

Q: Ko wai nga kamupene i whakatairi i nga panui ki X?



Ko nga kamupene penei i a Apple, Disney, IBM, me Comcast i whakataa i a raatau panui i runga i te X i muri i te tātaritanga Media Matters.

Q: He aha te whakautu a Media Matters?



I whakahēhia e Media Matters a Elon Musk me te kii i a ia he tangata whakaweti i muri i tana whakawehi i te whakawakanga. Ka mau tonu ratou ko a raatau mahi he waahanga o ta raatau kaupapa ki te patu i nga korero pohehe.

P: He aha te whakatewhatewha i timatahia e te Roia Tianara o Texas a Ken Paxton?



Kua whakatuwheratia e te Roia Tianara o Texas a Ken Paxton he whakatewhatewha mo Media Matters mo nga mahi tinihanga e pa ana ki ana whakapae ki a X. E kii ana ia mo Media Matters he "whakahaere korero kore-kore noa."

P: He aha te mea e whakanuia ana e tenei keehi?



Ko tenei pakanga ture e whakaatu ana i te hiranga o te whakatika i nga korero pohehe a-ipurangi me te whakaara i nga patai mo te kawenga a nga roopu kaiawhina ki te whai i te pono me nga hua ka puta mai i a raatau mahi.