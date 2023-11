He Whakamātautautanga mo Elon Musk's Controversial Social Media Engagement

Ko Elon Musk, te kaipakihi rongonui me te Tumuaki o nga kamupene maha, kua kitea ano ia i te pokapū o nga tautohetohe. I mohiotia mo tona kaha ki runga i nga momo papaaapori paapori, kua aro mai a Musk mo tana whakaurunga ki nga whakaaro whakahiato me nga panui tautohetohe i runga i te X, te turanga i mohiotia i mua ko Twitter.

Ko tetahi o nga ariā whakapae e kiia nei e Musk ko te kaupapa kino me te whakahee "Pizzagate". I ahu mai a Pizzagate i runga i te 4chan, Reddit, Twitter, me etahi atu kaupapa i te wa o te pooti perehitini o Amerika i te tau 2016. Ko te whakapae teka he toa pizza i Washington, DC i uru ki roto i te mowhiti pedophilia i herea ki a Hillary Clinton me etahi atu Democrats. Ko te whakautu a Musk ki tetahi kaiwhakamahi e ngana ana ki te hono i te kaiwhakarewa o Media Matters, he kaitutei pāpāho ahu whakamua, ki te "Kaikai Pizzagate" kua piki te tukemata. Engari ki te whakahee i te kereme koretake, ka whakahoki noa a Musk, "Weird," na reira ka whakanui ake i te ariā whakahiato ki tana whainga nui atu i te 160 miriona nga kaiwhakamahi i runga i te X.

Ehara tenei i te wa tuatahi i kii ai a Musk i nga tautohetohe na roto i tana mahi pāpāho pāpori. I tera wiki, i raru ia mo te tautoko i tetahi panui antisemitic i runga i te X, i mau tonu ai nga whakaaro kino mo nga hapori Hurai. I tua atu, kua whakaponohia e ia nga whakaaro whakahiato i nga wa o mua, penei i te whakaekenga tutu ki runga ki a Paul Pelosi, te tane a te Kaikorero o mua a Nancy Pelosi.

Ko enei mahi pahekeheke kaore i ngaro, a ko nga kaiwhakatairanga nui, tae atu ki a Disney, Paramount, me NBCUniversal, kua whakamutua ta ratou whakapaunga mo te whakaurunga a X. Musk ki nga kaupapa penei, ina koa ko te hunga e whakatairanga ana i nga korero kino me nga whakaaro whakapae, kaore i te whakaaetia e te nuinga.

Ka tohe nga kaiwawao ko nga mahi a Musk ka uru ki te horapa o nga korero pohehe me nga whakaaro kino. Kua whakahee te kaikorero mo te Whare White i te tautoko a Musk mo nga ariā whakahiato antisemitic, e kii ana "kaore e whakaaetia" me te whakanui i te hiahia ki te aro atu ki te Antisemitism.

Kua wawao a Musk me tana kamupene i a raatau ano, e kii ana ehara ratou i te hunga antisemitic me te whakapae i nga Media Matters mo te whakapohehe i nga korero i roto i ta raatau purongo. Heoi ano, kei te maaharahara tonu tenei tautohe mo te kawenga takohanga a X me tana whakahaere i nga kaupapa whakatoihara.

Hei whakamutunga, ko nga mahi a Musk i roto i nga paapori paapori kua paahihia ia ki roto i te awhiowhio tautohetohe. Ahakoa kei te noho harakore ia me tana kamupene, kei te tirotirohia e te iwi whanui me nga kaiwhakatairanga nui nga paanga matatika o ana mahi me ana awe ki runga i a X.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te "Pizzagate" ariā whakapae? Ko te "Pizzagate" he kaupapa whakapae i puta i te pooti perehitini o Amerika i te tau 2016, e kii ana i uru tetahi toa pizza Washington, DC ki tetahi mowhiti pedophilia i herea ki a Hillary Clinton me etahi atu Democrats. Ko tenei ariā kua whakakorehia nuitia, ka kiia he teka. I pehea te tautoko a Elon Musk i nga ariā whakahiato antisemitic? I whakamanahia e Elon Musk tetahi panui antisemitic i runga i tana papaapori pāpori X, i mau tonu ai nga korero kino mo nga hapori Hurai. Ko tenei mahi kua puta te whakamuri me te whakahee mai i te Whare White me etahi atu. He aha nga kaiwhakatairanga nui i whakatarewa i a ratou whakapaunga mo X? Ko nga kaiwhakatairanga nui, tae atu ki a Disney, Paramount, me NBCUniversal, kua aukati i a raatau whakapaunga mo te X na runga i te awangawanga mo te whakahaere a te papaaho korero kino, nga korero whakakeke, me tana hononga ki nga whika tautohetohe penei i a Elon Musk. He pehea te whakautu a Elon Musk ki te tautohetohe? Kua wawao a Elon Musk i a ia me tana kamupene, e kii ana ehara ia i te hunga whakahē me te whakapae i nga Media Matters mo te whakapohehe i nga korero i roto i ta raatau purongo. I tua atu, kua kii te kamupene a Musk kua whai waahi ki te patu i te antisemitism me te whakahawea i runga i te kaupapa X.