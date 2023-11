Elon Musk: Mai i te Kaitakaro Quake ki te Kaiakaro petipeti

Ko Elon Musk, te kaipakihi piriona me te matakite hangarau, kua puta nga kupu matua mo tana kerēme ko ia tetahi o nga kaitakaro Quake pai rawa atu o te ao. Ahakoa kei te kii etahi i tenei he whakanui noa, he taunakitanga hei tautoko i te toa o Musk ki te petipeti i nga tau 1990.

I puta te whakapuakitanga a Musk i te wa o te uiuinga me te kaiwhakaputa riipene a Lex Fridman, i korero ai ia mo tana aroha ki te petipeti, ina koa ko tana ngakau nui ki a Diablo 4. E ai ki a Musk, ko te takaro keemu ataata he ahua whakangawari, ka taea e ia te ata noho i roto i tona hinengaro.

Ahakoa e whakaae ana ia kaore pea ana whakaata i te ahua o mua, ka maumahara a Musk mo ona ra hei kaitakaro Quake. I kii ano ia i toa moni ia i tetahi o nga whakataetae hakinakina utu moata i te United States, i whai waahi tuarua ai tana kapa.

Ahakoa kei te pohehe etahi o nga tangata whakaaro ki nga pukenga a Musk, he puna pono kei te maumahara ki a ia mai i aua ra. Ko Dennis Fong, e mohiotia ana ko "Thresh," he paionia hakinakina rongonui me te kaitakaro Quake pai rawa atu o te '90s, i whakapumau i te purei maha a Musk i runga i te tūmau Quake kotahi. I kii a Fong ki a Musk he kaitoro "OG", e whakaae ana ahakoa kaore pea ia i te pai, he tika tonu ia.

Ko te mea pouri, na te kore o nga rekoata matawhānui mai i tera wa, he uaua ki te whakarato taunakitanga raima mo nga whakatutukitanga a Musk's Quake. Heoi, e kitea ana he maha nga haora i rukuhia e ia ki te keemu me te takaro ki te taha o nga kaitakaro rongonui.

Ahakoa kua memeha haere nga pukenga petipeti a Musk i roto i te waa, ka mau tonu tana kaingākau ki nga keemu ataata. Kua whakapuakihia e ia tana whakaaro nui ki a Diablo 4, ina koa ko te wero ki te hinga i a Lilith hei tangata maru. Ka tukuna ano e Musk etahi tohutohu petipeti, e kii ana ko te karaehe makutu me nga poi uira te tino kaha i tenei wa.

Na, ahakoa ko Elon Musk tetahi o nga kaitakaro Quake pai rawa atu o te ao, kaore e taea te whakakore i tana aroha roa mo te petipeti. He tangata whai mana i roto i te umanga hangarau, ko nga tirohanga a Musk ki te ao petipeti e tuku ana i te tirohanga ahurei mo te whitinga o te hangarau me te whakangahau.

Pātai Auau

Ko Elon Musk tetahi o nga kaitakaro Quake pai rawa atu o te ao?

Ahakoa he pohehe e pa ana ki te kerēme a Elon Musk, ko nga puna pono, penei i te kaitakaro nui o Quake a Dennis Fong, e whakau ana he kaitakaro kaha a Musk ki te tūmau Quake i nga tau '90.

I wini moni a Elon Musk i te whakataetae Quake?

E kii ana a Elon Musk i toa ia i te moni i tetahi o nga whakataetae hakinakina utu tuatahi i Amerika. Heoi, na te kore o nga rekoata mai i tera wa, karekau he taunakitanga tuuturu hei manatoko i tenei kereme.

He aha te keemu ataata tino pai a Elon Musk?

I tenei wa, ko Elon Musk te aro nui ki a Diablo 4. Ka whakahuahia e ia te wero o te hinga i a Lilith hei ahua druid me te tuku tohutohu petipeti, e kii ana ko te karaehe makutu me nga poi uira te tino kaha.

Kei te takaro tonu a Elon Musk i te Quake?

Kao, kaore a Musk e kaha ki te takaro Quake. Kua huri ia i tana aro ki etahi atu keemu ataata, ina koa ko Diablo 4.

He pehea te whai waahi o nga keemu ataata ki te oranga o Elon Musk?

Ko te titiro a Elon Musk ko nga keemu riipene whakaata he huarahi hei whakamaarama i nga raruraru i roto i tona hinengaro. Ka kitea e ia te whakangā me te ngahau ki te takaro keemu, tae noa ki te whakataurite i te hinganga o nga rewera mariko ki te wikitoria i nga wero i roto i te ao.