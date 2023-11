Ko te Vape Tukua Hou BC10000 Ka Hurihuri i te Maatauranga Vaping i Amerika Latina

Sao Paulo, Brazil–ELFBAR, he kaihautu o te ao mo te hangarau vape, kei te hanga ngaru ki Amerika Latina me te whakarewanga o tana hua hou, te BC10000. Na te kaha whakamīharo tae atu ki te 10,000 puffs, ka whakatakotohia e te BC10000 he paerewa hou ki te maakete vape tuku. Ko tenei taputapu auaha e pupuri ana i te hoahoa waitohu a ELFBAR mai i te raupapa BC rongonui, me te whakauru i nga kaupapa tae hihiri ki te taapiri i te pa o te hihiko.

Ko tetahi o nga ahuatanga o te BC10000 ko tana whakaurunga o te otinga QUAQ MESH. Ma tenei hangarau hurihanga e whakarite te pumau me te pono, e tuku ana i nga pa mai i te hau tuatahi ki te pupuhi whakamutunga. I tua atu, ko te BC10000 e tuku ana i te maha o nga momo reka, tae atu ki te kowhiringa mo nga reka reka maha. Ma te whakatikatika i nga tohu i roto i nga waahanga hihiri engari kua arotauhia, ka whakarato a ELFBAR i te wheako whakangao ruku pono.

Kua whakatika ano a ELFBAR i nga maaharahara noa mo nga vape tuku noa ma te whakauru i te waahanga Dry Hit Prevention. Ko tenei taapiri auaha ka aukati i nga reka o te wera me te kino na te iti o te e-wai, te puff i muri tonu ranei i te utu. Ko te BC10000 ano hoki e whakauru ana i te mana atamai me te tapahi hiko, te whakanui i te owehenga e-wai-ki-mana mo te whakapai ake i te mahi.

Ko te hangarau porowhita matatau, e kiia nei ko QUAQ MESH, kua whakakaohia ki roto i te Hanganga Honeycomb Bionic, e taea ai te whakakorikori i te pakaru o nga mea kakara ki nga waha o nga kaiwhakamahi i roto i te 0.1 hēkona noa. Ko te pai o te whakamahana me te mahi ngota parakore ka whakarite i te hanga kohu matotoru me te maeneene—e tuku ana i te wheako vaping tino kore.

Ehara i te mea ko te BC10000 anake te hiranga i roto i nga mahi, engari he mea whakamihi i te tirohanga. Ma nga paninga whatu nanoscale me nga kakano paparanga maha, ka whakaatu te taputapu i nga hua whakaata me te kanapa mai i nga koki rereke. Ko ia whiu ka whakanuia e te kohanga marama e kapi ana i te puha, me te taapiri i te pa o te huatau ki te wheako katoa.

E waatea ana i roto i nga putanga e rua, ko te BC10000 e whakarato ana i nga momo reka maha hei whakatutuki i nga hiahia rereke. Ko te Sunit Edition e tuku ana i te 12 nga momo reka hua ranu, ko te Dinmol Edition e whakaatu ana i te 11 nga momo reka hua kotahi. Ko ia putanga ka haere tahi me o raatau momo hoahoa, me te whakarite i te pa whaiaro.

Ko te BC10000 kei te waatea inaianei ma nga momo hongere. Ka taea e nga kaihoko te tirotiro i te paetukutuku ELFBAR kia mohio ai mo te waatea o nga hua me te hoko mai i nga toa vape tuimotu. Mo nga patai, he awangawanga ranei mo nga hua ELFBAR, ka taea e nga kaihoko te toro atu ki o raatau toa tuimotu tata mo te ratonga whai muri-hoko.

Kei te arahi tonu a ELFBAR i te umanga vape me tana piripono ki te hanganga ture, tiaki rangatahi, me te tipu tauwhiro. Na tana whai i nga mahi auaha, kua riro i a ELFBAR te whakawhirinaki me te pono o nga miriona o nga kaiwhakamahi pakeke puta noa i te ao.

FAQ

E hia nga pupuhi ka tukuna e te ELFBAR BC10000?

Ko te ELFBAR BC10000 e tuku ana i te kaha whakamīharo tae atu ki te 10,000 puffs, e whakatakoto ana i tetahi paerewa hou ki te maakete vape tuku.

He aha te otinga QUAQ MESH i te BC10000?

Ko te otinga QUAQ MESH he hangarau porowhita matatau e whakahohe ana i te pakaru o nga mea kakara tata tonu i roto i te 0.1 hēkona, e whakarato ana i te wheako whakangao me te makona.

He aha nga mea reka kei te BC10000?

Ko te BC10000 e rua nga putanga. Ko te Sunit Edition e tuku ana i te 12 nga momo reka hua ranu, ko te Dinmol Edition e whakaatu ana 11 nga momo reka hua kotahi, e whakatutuki ana i nga momo manakohanga.

Kei hea taku hoko i te ELFBAR BC10000?

Kei te waatea te BC10000 ma nga momo hongere. Ka taea e nga kaihoko te tirotiro i te paetukutuku ELFBAR mo te waatea o nga hua me te hoko mai i nga toa vape tuimotu.

Kei hea e kitea ai he tautoko mo nga hua ELFBAR?

Mo nga patai, he awangawanga ranei mo nga hua ELFBAR, ka taea e nga kaihoko te toro atu ki o raatau toa tuimotu tata mo te ratonga whai muri-hoko pono.