He Huanga o te Tiwae Kotahi o te Ripanga Waahanga?

Taitara: Te Tirotiro i nga Hononga Whakamihiharo i waenga i nga Huanga o te Tiwae Kotahi o te Ripanga Waahanga

Kupu Whakataki:

He taputapu whakamiharo te ripanga waahi e whakarite ana i nga poraka hanga o te matū, e mohiotia ana ko nga huānga, i runga i o raatau hanganga ngota me o raatau taonga. Ko tetahi ahuatanga whakahirahira o tenei whakaritenga ko te noho mai o nga pou, roopu ranei, kei roto nga huānga e rite ana nga ahuatanga. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e tatou te ao whakapoapoa o nga huānga i roto i te pou kotahi o te ripanga waahi, ka hurahia nga tauira, nga ia, me nga hononga kei waenganui i a raatau.

Te Maramatanga ki te Ripanga Waahanga:

I mua i te tiimata ki te torotoro haere, me whakatuu he maaramatanga mo te ripanga waahi. Kua wehea te ripanga ki nga waahi (rarangi) me nga roopu (tīwae). He rite nga ahuatanga matū o nga huānga i roto i te roopu kotahi na runga i o raatau whirihoranga irahiko. Ko te ripanga o ia wa he tohu mo te raupapa whakamiharo me te matapae e kitea ana i te ao taiao.

Tauira me te Ia:

Ko nga huānga kei roto i te pou kotahi o te ripanga waahi, e mohiotia ana he whanau, he roopu ranei, e whakaatu ana i nga tino rite ki o raatau whanonga matū. Ko enei ahuatanga ka puta mai i te mea he rite tonu te maha o nga irahiko valence i nga huānga o te roopu kotahi, ko te kawenga mo te tauhohenga me te kaha honohono o tetahi huānga.

1. Tauhohenga Matū Ōrite:

He rite tonu nga tauhohenga matū o nga huānga o te pou kotahi. Hei tauira, ko nga huānga Rōpū 1, e mohiotia ana ko nga konganuku alkali, ka ngaro to ratou irahiko valence kotahi ki te hanga katote pai. Na tenei ahuatanga ka tino hohekoe, ka kaha ki te hanga i nga pūhui me nga huānga mai i te Rōpū 17, e kiia ana ko nga halogens, e pai ana ki te whakaae i nga irahiko hei hanga katote kino.

2. Rerekēnga Āhuatanga:

I a tatou e neke whakararo ana i te roopu, ka whakaatu nga huānga i te rereke haere o o raatau ahuatanga o te tinana me te matū. Ko te nuinga o tenei ahuatanga ko te piki haere o nga anga irahiko, e whakamarumaru ana i nga irahiko o waho mai i te karihi pai. No reira, ka piki te radius ngota, ka heke iho te kaha o te katote (te hiko e hiahiatia ana hei tango i te irahiko) ki raro i te roopu.

3. Ōrite āhua hāora:

Ko nga huānga i roto i te roopu kotahi he rite tonu nga ahuatanga o te waikura, e tohu ana i te maha o nga irahiko ka riro, ka ngaro, ka tiria ranei e te ngota i te wa o te tauhohenga matū. Hei tauira, ko nga huānga Rōpū 14, penei i te waro me te silicon, e whakaatu ana i nga ahuatanga o te waikura o +4, -4 ranei.

FAQ:

Q1. He aha i rite ai nga ahuatanga o nga huānga o te pou kotahi?

A1. He rite nga ahuatanga o nga huānga o te pou kotahi na te mea he rite tonu te maha o nga irahiko valence, e whakahaere ana i te tauhohenga me te whanonga honohono o tetahi huānga.

Q2. He rereke nga tauira ka kitea i roto i nga roopu?

A2. Ahakoa ko nga huānga i roto i te roopu kotahi e whakaatu ana i nga ahuatanga rite, tera pea he rereke na nga mea penei i te whirihoranga irahiko me te hanganga ngota. Hei tauira, he rereke te ahua o te hāora (Rōpū 16) i te whanariki (me te Rōpū 16) nā te iti ake o te rahi o te ngota.

Q3. E hia ngā rōpū kei roto i te ripanga wā?

A3. E 18 nga roopu o te ripanga o ia wa hou, he tau me te reta (hei tauira, Rōpū 1A, Rōpū 2B).

Conclusion:

Ma te tuhura i nga huānga i roto i te pou kotahi o te ripanga waahi ka hurahia he ao whakahirahira o nga tauira, nga ia, me nga hononga. He rite nga tauhohenga matū o enei huānga, e whakaatu ana i nga rereketanga o nga ahuatanga, me te maha o nga wa ka mau i nga ahuatanga o te waikura. Ko te mohio ki enei hononga ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki nga huānga engari ka awhina ano hoki ki te matapae i o raatau whanonga me o raatau tono i roto i nga momo waahanga putaiao me te hangarau.