Te heke mai o Docker-OSX: Te Whakatere i te Huringa Hurihuri o MacOS

Ko te kaupapa Docker-OSX kua huri i te kaha ki te hanga i tetahi taiao Hackintosh i runga i nga punaha Linux, Windows ranei. Ma te whakamahi i te ahua Docker, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te MacOS, ahakoa tana raihana raupaparorohiko kaha e whakaiti ana i te whakaurunga ki nga taputapu tohu-a-Apple. Na tenei kaupapa tautohe i puta nga tautohetohe mo tona mana ture, pera i ta matou korero i roto i ta matou ripoata o mua i te tau 2021[^source].

Heoi, kei te raru pea te heke mai o Docker-OSX na te whanaketanga o nga punaha whakahaere MacOS. Na te whakawhiti a Apple ki a Apple Silicon me te whakakorenga o te hoahoanga x86_64 a Intel i roto i o raatau punaha, kei te anga a Docker-OSX ki te ara koretake kei mua. Ahakoa kei te tautoko tonu a MacOS Sonoma (14) i te x86_64, ka tangohia pea e Apple tenei tautoko i roto i nga putanga kei te heke mai (penei i te MacOS 15, 16 ranei).

Ko tenei whakawhitinga he wero nui mo nga kaiwhakamahi Docker-OSX e whakawhirinaki ana ki nga punaha x86_64. Ko te whakahaere i te Docker-OSX me te ahua Apple Silicon-anake MacOS ka hiahiatia he punaha ARM-a-AArch64, tera pea me te taumata toronga ISA e hototahi ana ki te Apple Silicon (ARMv8.5-A mo te M1). Ka taea e tenei nekehanga te whakararu me te whakanui ake i te utu mo te whakahaere Docker-OSX i runga i nga punaha Linux me nga punaha Matapihi, ka kotiti ke mai i tana urunga o naianei.

Kei te pirangi matou ki te whakarongo mai i nga kaiwhakamahi Docker-OSX mo o raatau wheako me o raatau mahere mo tenei huringa tata. Kua rite koe ki te awhi i te whakawhiti ki a Apple Silicon, ka torotoro ranei koe i etahi atu huarahi ki te whakahaere tonu i te MacOS i runga i o punaha x86_64? Tukuna mai o whakaaro me o rautaki ki a matou.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He ture a Docker-OSX?

Ahakoa ka taea e Docker-OSX te whakahaere MacOS i runga i nga taputapu kore-Apple, ka takahia e ia nga tikanga raihana rorohiko a Apple. Heoi, ko te kaiwhakawhanake o te kaupapa, ko Sick Codes, ka hokohoko tuatahi ki nga kairangahau haumaru e uru ana ki te kaupapa Bug Bounty a Apple. Na tenei waahi hina i taea e Docker-OSX te mahi kaore i te werohia.

2. Ka mahi a Docker-OSX ki nga punaha Linux me Windows kei te heke mai?

Ko te hototahitanga o Docker-OSX me nga punaha Linux me te Matapihi kei te heke mai ka whakawhirinaki nui ki te tautoko e whakaratohia ana mo nga hoahoanga a Apple Silicon me ARM. Ko te whakahaere i te Docker-OSX i runga i nga punaha AArch64 ka nui ake te uaua me te utu nui atu ki te whakahaere i runga i nga punaha x86_64.

3. He aha nga momo rereke e waatea ana mo te whakahaere MacOS ki runga taputapu kore-Apple?

Ahakoa ko Docker-OSX he whiringa rongonui, kei te noho etahi atu momo rereke mo te whakahaere MacOS i runga i nga taputapu kore-Apple. Kei roto i enei ko nga miihini miihini mariko penei i te VMWare, i te VirtualBox ranei, me nga kaupapa e akiakihia ana e te hapori penei i a OpenCore me Clover e whakahaere ana i nga whakaritenga Hackintosh.

4. Me pehea e taea ai e au te noho whakamohio mo nga whanaketanga a Docker-OSX a meake nei?

Kia mohio tonu koe mo te ahunga whakamua a Docker-OSX me te urutau ki nga putanga MacOS me nga hoahoanga taputapu, ka tūtohu matou kia whai i nga hongere whaimana a Sick Codes, tae atu ki o raatau putunga GitHub me nga panui me nga whakahoutanga e tika ana i tukuna ki reira.