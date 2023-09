Ko nga Toi Hiko e whakaatu ana i nga Kaitakaro Whakataunga Nui mo te EA Sports FC 24

Kua hurahia e te Electronic Arts (EA) he rarangi o nga kaitoro rangatira mo te whakataetae EA Sports FC 24 e heke mai nei. Kei roto i te panui tuatahi ko nga kaitakaro 24 o runga, me etahi atu whakaaturanga kua whakaritea hei nga ra e haere ake nei. Ka puta te katoa o nga rarangi hei te Mahuru 15 hei te 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

I roto i nga kaitakaro nui, tokowha nga tangata e tohatoha ana i te reanga teitei o te 91. Ko tenei roopu rangatira ko Kylian Mbappé mai i France me PSG, Alexia Putellas mai Spain me Barcelona, ​​Erling Haaland no Norway me Manchester City, me Kevin De Bruyne no Belgium me Manchester. Taone.

Kei muri tata ki muri me te whakatauranga 90 ko nga kaitakaro tokowaru: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, me Robert Lewandowski.

Ko nga korero whakaihiihi mo nga kaiwhaiwhai ko te EA Sports FC 24 ka whakauru i nga kaitakaro wahine ki te aratau Ultimate Team rongonui, e tohu ana i te whakauru tuatahi o nga kaitakaro wahine ki te raupapa. Ma tenei whakaurunga ka taea e nga kaitakaro te hanga i nga roopu ritenga e whakaatu ana i nga kaitakaro tane me nga wahine.

Ko te whakatau ki te whakauru i nga kaitakaro wahine i puta hei awhina i te tipu o te whutupaoro wahine me te whakakotahi i nga kaiwhaiwhai huri noa i te ao. Ko te Kaihanga Kaiwhakahaere a John Shepherd i whakanui i te whakapono ka taea e EA Sports FC te whai waahi nui ki te ahu whakamua i te hakinakina.

Hei whakatika i nga awangawanga mo te huringa, i whakamarama te kaihanga matua a Sam Rivera ko te Ultimate Team he ahua wawata me te whakauru o nga kaitakaro wahine ki te kaupapa o te hanga i nga roopu moemoea me nga momo motu, riiki, me nga karapu.

Ka tukuna a EA Sports FC hei te Mahuru 29, 2023, me te uru moata mai i te Ultimate Edition ka timata i te Mahuru 22. Ka uru te keemu ki runga i nga momo papaaho, tae atu ki te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC, me Nintendo Whakawhiti.

Nga wehewehe:

– EA Sports FC 24: He keemu ataata i hangaia e Electronic Arts, e whakaatu ana i nga kaitoro tino reanga o te hakinakina.

– Tiima Whakamutunga: He aratau keemu ka taea e nga kaitakaro te hanga i o raatau kapa wawata me nga kaitakaro mai i nga iwi rereke, riiki me nga karapu.

