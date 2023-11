EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: He rite nga utu tawhito, me pehea te kii i a raatau

Ko te EA Sports me te Amazon Prime kua pouri ano nga kaiwhaiwhai na te koretake o nga korero o te EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 mo Noema. Ko tenei hononga, i timata mai i te FIFA 19, e whai ana ki te whakarato i te putea Pirimia Pirimia ia marama ki ia kaitakaro EA FC 24 kua ohauru ki Amazon Prime. Heoi, ko nga utu mo tenei marama kaore i te pai ake i te Puke 1 kua riro mai i tera marama.

I roto i te ngana ki te whakawai i nga kaitakaro i mua i te huihuinga rongonui o te Paraire Pango i Ultimate Team, kua rahua a EA ki te whakapai ake i te kounga o nga utu. He rite tonu te tupono ki te toia he kaitakaro pai, i te mea kua heke katoa te maha o nga kaitakaro, nga kowhiri a nga kaitakaro, me nga taonga pau.

Na, he aha taau e tumanako mai i te EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 mo Noema 2023? Kei roto i nga utu he nama 20-game mo Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Item, 1 81+ Player Pick, me te 6 Rare Consumables. Kia aroha mai, karekau he ohorere, he whakapainga ranei hei titiro whakamua.

Ki te kii i to utu EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, he rua nga whiringa kei a koe. Tuatahi, haere ki Prime Gaming ka rapu mo EA FC 24. Mena ehara koe i te kaitango Amazon Prime, ka taea e koe te haina mo te whakamatautau kore utu. Kia kitea e koe te kete, pawhiria te paatene "Kereme Inaianei" ka whakaū i te putea Amazon Prime e hiahia ana koe ki te whakamahi. Tukua kia uru atu nga Toi Hiko ki to putea Amazon Prime hei hono i nga kaute e rua. Ka mutu, takiuru ki te EA FC 24 Ultimate Team i runga i to papatohu, waea pūkoro ranei, me tatari nga utu kia tuwhera koe.

I tua atu, ka taea e koe te kii i te kete na roto i a Twitch ma te paatene i te tohu Prime Loot kei te kokonga matau o runga o te mata. Rapua te EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 ka whai i nga huarahi e kiia ana i runga ake nei.

FAQ:

Q: Ko nga utu kei roto i te EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 he pai ake i te putea o mua?

A: Heoi, he rite tonu nga utu, karekau he whakapai ake mo nga kaitakaro, kowhiringa kaitoro, ko nga taonga pau ranei.

Q: Me pehea taku kii i te EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Ka taea e koe te kii i te kete ma te toro atu ki a Prime Gaming ma te Twitch's Prime Loot ranei. A pee i nga taahiraa i tuhia i roto i te tuhinga ki te kii i o utu.