Adama Traore Player Moments SBC: Wewete i te Kaari Whakamutunga i EA FC 24

Whakarāpopototanga: Kei te waatea te Adama Traore Player Moments SBC i te EA FC 24, e tuku ana ki nga kaitakaro te whai waahi ki te whiwhi kaari motuhake mo o raatau Kapa Whakamutunga. Ka whakaratohia e tenei tuhinga he aratohu mo te whakaoti i te SBC me te pauna i te tika o te haumi i roto i te kaari.

Ko te whakaoti i te Adama Traore Player Moments SBC i roto i te EA FC 24 he ngawari, me nga mahi e rua noa hei whakatutuki. Mo te mahi tuatahi, ka hiahia koe kia 1 te iti rawa o nga kaitakaro mai i Spain, 1 nga kaitakaro-a-roto, he whakatauranga o te kapa 83 neke atu, me te katoa o nga kaitakaro 11 o te kapa. Ko te mahi tuarua me 1 te iti rawa o nga kaitakaro mai i te Pirimia Pirimia, kia 86 neke atu te whakatauranga o te kapa, me te mea ano, 11 nga kaitakaro o te kapa.

Hei whakatau tata i te utu ka taea mo tenei SBC, he mea nui kia whakaarohia te kai e hiahiatia ana. I tenei wa, ko te hoko i nga kaari katoa mai i te maakete ka nui ki te 120,000 moni. Heoi, mena kei a koe nga kaari tika i roto i to kohinga Ultimate Team, ka taea e koe te whakaiti i tenei utu. I tua atu, ko te whai waahi ki etahi atu momo EA FC 24 penei i te Squad Battles me Division Rivals ka nui ake te kai hei whakamahi i te SBC.

Ka oti ana, ka iriti koe i te kaari RWB 87-whakatauranga e whakanui ana i te tino mohio, me te kaha ki te takaro ki nga tuunga rereke tae atu ki te ST, RM, me te RW. Ko tana huanga tino nui ko te 95 Pace, ka noho ko ia tetahi o nga mea tere i roto i te Team Ultimate. I tua atu, kei roto i te kaari te momo taakaro Tere Tere +, he mea nui ki te meta o naianei. Ma te whai whakaaro ki nga mea katoa, ko te kaari a Adama Traore Player Moments he tino utu mo te haumi moni e hiahiatia ana mo tana hoko.

Hei whakamutunga, ko te Adama Traore Player Moments SBC e tuku ana ki nga kaitakaro he waahi ahurei ki te whakarei ake i o raatau Kapa Whakamutunga me te kaari tino mohio me te tere. Na te iti o nga mahi me nga tikanga ngawari ka taea, ka uru tenei SBC ki nga kaitakaro tuatahi me nga kaitakaro FIFA. Na, ki te hiahia koe ki te taapiri i tetahi kaitakaro rangatira ki to roopu, ko te whakaoti i te Adama Traore Player Moments SBC i EA FC 24 he mahi whai hua.