Maama Mate 2 Noho Hoa Tangata mo te Whakahonore mo te Takahanga Epic Crossover

I roto i te mahi tahi e tino whakahihiri ana i nga kaikaro i nga waahi katoa, ko te keemu parkour zombie mahi-tuwhera-ao kua hono atu ki a Dying Light 2 Stay Human ki te taitara mahi rongonui For Honor. Ko tenei hononga e whakaatu ana i tetahi huihuinga whakawhiti whakaihiihi e tuku ana i nga kaitakaro he wheako petipeti ahurei kaore ano i mua.

I roto i tenei huihuinga e rua wiki, ka tutaki nga kaitakaro o Dying Light 2 Stay Human ki nga toa toa mai i For Honor, tae atu ki nga Kensei, Wardens, me Berserkers. Ko te uru atu ki nga pakanga kaha me te hinga i enei toa rongonui ka iriti i nga utu whakahihiri hei whakarei ake i to taakaro. Whakapaia koe mo te pahua epic penei i te patu toki a te Berserker's Hand Axe me te mahere, te kakahu huatau Berserker, tae atu ki te Viking Faction Paraglider. Ko enei taonga motuhake kaore e ngaro.

Ahakoa he powhiriwhiri koe mo te Dying Light 2 Noho Tangata, he kaitakaro whakatapua ranei mo te Whakahonoretia, ko tenei huihuinga whakawhiti he whai waahi pai ki te whakawhānui ake i o waahi petipeti. Rukuhia koe ki roto i te ao o te oranga o te zombie i roto i te parkour-infused i a koe e mau ana i nga toa rongonui mai i te keemu mahi rongonui.

Ko te Maama Mate 2 Noho Tangata X For Honor crossover hui kei te ora inaianei ka waatea tae noa ki te Hakihea 5 mo te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, me PC. Kaua e ngaro to waahi ki te uru atu ki te haerenga me te iriti i nga utu motuhake ka piki ake to wheako petipeti.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ka taea e au te uru atu ki te kaupapa whitinga Maama Mate 2 Noho Tangata X Mo te Whakahonore i runga i tetahi turanga?

Ae, kei te waatea te huihuinga mo te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, me nga kaitakaro PC.

2. He aha nga utu ka taea e au ma te hinga i nga toa mai i For Honor?

Ma te hinga i nga Kensei, Wardens, me Berserkers, ka taea e nga kaitakaro te iriti i nga utu whakaihiihi penei i te patu toki ringa a te Berserker me te mahere, Berserker kakahu, Viking Faction Paraglider, me etahi atu.

3. Ka mutu te huihuinga whakawhiti?

Ka haere te kaupapa whitiwhiti Dying Light 2 Stay Human X For Honor tae noa ki te Hakihea 5, ka whai waahi nga kaitakaro ki te whai waahi me te whiwhi utu motuhake.