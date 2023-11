Te Tirotiro i te Putanga Hau Taarua i roto i nga Kawarangi Papaka: He Taahi mo te Maramatanga ki te Hanga Whetu

Kua kitea e nga tohunga wheturangi o te Whare Wananga o Michigan tetahi kitenga whakahirahira mo te hanganga whetu i roto i nga tupuni papaka. He rereke ki te whakapono rongonui, ko enei tupuni kiato me te iti o nga whetu he nui ake nga rohe o nga wheketere wheketere me te reiti teitei ake o te hanga whetu ki nga tupuni nui. Ko tenei ahuatanga, e ai ki nga rangahau a Michelle Jecmen me Sally Oey, e hono ana ki te 10 miriona tau te roa o te pupuhi i te hau kei roto i nga taiao o enei tupuni papaka.

I roto i nga tupuni kua tipu ake, penei i to tatou Milky Way, ka pahū nga whetu nunui hei supernovae, ka whakaputa i te hau nui e peia ai te hau me te puehu i te tupuni. Ko tenei hau nui ka aukati i te hanga whetu. Heoi, i roto i nga tupuni papaka iti ake te poke, ka taka nga whetu nunui ki roto i nga rua pango, kaua e pahū, ka mau te hau me te puehu i roto i nga rohe hanga whetu. Ma tenei whakaroa i te pupuhi hau ka taea te wa roa o te hanga whetu me te piki ake o te whakakotahitanga.

Ko nga kitenga o te rangahau ehara i te mea he whakamarama noa iho mo te hihikotanga o te hanga whetu i roto i nga tupuni papaka engari he whai tikanga nui hoki mo te maarama ki te ao o mua. Ko tenei 10-miriona-tau te roa o te pupuhi hau e whakaroa ana ka whai waahi ahurei nga kaitirotiro arorangi ki te mataki i nga ahuatanga rite ki te ata o te ao, he wa i muri tonu i te Big Bang. I roto i enei tupuni papaka noa, ka hangai e te kopiri o te hau he waahi ka puta te hihi ultraviolet (UV), he tukanga e rite ana ki nga mea i puta i te ata o te ao.

Ma te mataki i nga tupuni papaka iti-whakarewa me te nui o te hihi UV ka taea e nga kaiputaiao te titiro ki nga wa o mua me te whai matauranga ki nga timatanga o te ao. He mea whai take ano tenei rangahau mo te ako i nga tupuni e tirohia ana i te atatu e te James Webb Space Telescope.

I tautokohia nga tirohanga a te roopu e nga whakaahua astrophysical i whiwhi mai i te Hubble Space Telescope. Ma te whakamahi i tetahi tikanga tātari hou e mau ana i te marama o te waro katoo toru, ka kitea e nga kairangahau nga taunakitanga mataki e tautoko ana i o raatau whakapae i roto i tetahi tupuni papaka tata e kiia nei ko Mrk 71. , te aukati i te hanganga o te hau nui.

Ko enei kitenga he tirohanga hou mo te hanga whetu i roto i nga tupuni papaka, e whakanui ana i te hiranga o te whakaroa o te pupuhi hau kia taea ai nga wa roa o te hanga whetu. Ma te mohio ki enei mahinga ka whai waahi atu to maatau mohiotanga ki te takenga mai o te ao, ka taea hoki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ata o te ao.

FAQ

1. He aha nga tupuni papaka?

Ko nga tupuni papaka ko nga tupuni iti he iti ake nga whetu ka whakaritea ki o raatau ahua nui ake. He maha nga ahuatanga, tae atu ki te kopikopiko, te porotītaha, me te tōrino.

2. He pehea te nui ake o nga rohe hanga whetū o nga tupuni papaka iti ake?

I roto i nga tupuni papaka iti ake nei, na te 10 miriona tau te roa o te pupuhi hau ka taea e nga rohe hanga whetu te pupuri i te hau me te puehu. Ma tenei wa roa o te pupuri hau e kaha ake ai te hanga whetu.

3. He aha te hiranga o te hihi UV i roto i tenei rangahau?

Ko te hihi Ultraviolet (UV) ka katote i te hauwai, he tukanga i puta ano i muri i te Big Bang. Ma te ako i nga tupuni papaka iti-whakarewa me te nui o te hihi UV, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te ata o te ao me te ao moata.

4. I pehea te tautoko i nga tirohanga a te kapa e te Hubble Space Telescope?

I whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga tātari hou me te Hubble Space Telescope ki te hopu i te marama o te waro katoo toru. I whakaratohia e tenei tikanga nga taunakitanga tirohanga e tautoko ana i o raatau whakapae i roto i te tupuni papaka tata, a Mrk 71.

[Putake: Te Whare Wananga o Michigan](http://umich.edu)