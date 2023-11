Ko nga Whakaaetanga Hou mo te Kaiwhakahaere DualSense i whakaatuhia i te Paraire Pango

I roto i te wiki whakahihiri o te hoko Paraire Pango, kua tatari nga kaiwhaiwhai PlayStation mo tetahi mea - ko te tukunga o te Kaiwhakahaere DualSense. Ka mutu, kua mutu te tatari, ka taea e nga kaitoro te tiki ringa ki runga i tenei kaiwhakahaere auaha i nga toa hokohoko i te UK, timata mai i te £38.99 noa. Ko nga kaiwhaiwhai Xbox e kore e whakaaro kua mahue i a raatau, na te mea kei te waatea ano nga Kaiwhakahaere Xbox i te utu kotahi mo te wa poto.

Mo te hunga e whakamahere ana ki te hoko i a raatau hokohoko i runga i te ShopTo i tenei Paraire Pango, kei te tatari mai tetahi tuku whakahihiri. I te taha o te Kaiwhakahaere DualSense e utu ana i te £39.85, ka whiwhi hoki nga kaihoko i tetahi kaari koha £5. Koinei te waahi tino pai ki te hopu i tenei kaiwhakahaere e tino rapuhia ana i te utu nui i te wa e pai ana ki te utu taapiri.

Ka kawea mai e te Paraire Pango te tini o nga mahi whakahihiri, a kaua e ngaro te hunga kaingākau ki te petipeti ki te whakapai ake i o raatau wheako petipeti. Hei taapiri atu ki nga tuku a DualSense Controller, he utu utu nui mo etahi atu hua PlayStation. Kei te 35% te hekenga atu o te Kaiwhakahaere Tuarua Waenga Poo Pango, ko nga putanga Cosmic Whero, Nova Pink, me Starlight Blue ka whakahekehia e te 40% - ka heke iho ki te £64.99 ia ia.

Engari ehara ko tera anake! Ko te Paraire Pango he whai waahi motuhake mo te hunga kua titiro ki te papatohu PlayStation 5. Kei te tuku a ShopTo i te PlayStation 5 me te puku kōpae mo te £359.95 noa iho - he whakahekenga nui o te £110. Ko tenei mahi kaore e uru ki nga keemu, engari mo te hunga e rapu utu paihere, he maha atu nga whiringa e waatea ana.

