Ko te Papaki Hou a Dota 2 e kawe mai ana i nga huringa toenga me nga whakahou whakahihiri

Kua tukuna e Valve Software te papaki 7.42e e tino tumanakohia ana mo Dota 2, whai muri i te mutunga o te The International (TI) i te mutunga o Oketopa. Ahakoa kei te tumanako etahi o nga kaitakaro kia nui ake nga huringa, ko tenei whakahoutanga e aro ana ki nga whakatikatika toenga me nga taapiri nama. Heoi, ka aro atu ki te mana o etahi toa o Strength, penei i a Bristleback, Chaos Knight, me Spirit Breaker, i te metagame o TI 2023.

Ko nga toa Tanky, tino kino te kaha i whakahaere i te keemu mai i te timatanga ki te mutunga kua whiwhi nerf e tino hiahiatia ana i tenei papaki. Ko Bristleback, e mohiotia ana mo tana hangahanga a Aghanim's Scepter-into-Bloodstone, kua iti te kino o tana Quill Spray. I tua atu, ko tana kaha Aghanim's Shard, Hairball, inaianei he poto ake te awhe maka me te roa ake o te whakamatao. Kua ngoikore hoki te taranata Taumata 20 a Bristleback, i piki ake ai te pakaru o Quill Spray Stack.

Ko Chaos Knight, he tangata rongonui mo te kawenga kawe, kua kite i nga whakarereketanga ki tana oranga me te kaha o te mahi ahuwhenua. Kua piki ake te whiunga oranga mo nga ngoki mo Chaos Strike, me te pikinga nui o te utu mana mo Phantasm. Ko enei huringa ko te whakaiti i tana mana o te keemu moata me te whakararu ake i a ia ki te whakararuraru i nga hoa whawhai i te ara.

Ko Spirit Breaker, te toa o TI 2023, kua pa ki nga nerf ki tana pukenga Charge of Darkness me tana whakahoutanga Aghanim's Scepter. Kua piki ake te cooldown mo Charge of Darkness, he iti ake te watea mo te whakatu i nga ganks. Kua ngoikore ano a Greater Bash, tetahi atu tohu tohu, ki nga ngokingoki, na te mea he uaua ake ma te Spirit Breaker ki te whakakore ngaru.

I te taha o enei whakatikatika, ka tukuna e te papaki 7.42e nga buffs ki te maha o nga toa Agility and Intelligence i whakamarumarutia e te mana o nga toa kaha. Ko Drow Ranger, ko Enigma, ko Raiona, ko Lycan, ko Timbersaw kua whiwhi katoa i nga whakanikonikotanga ki o raatau pukenga me o raatau kaha, kia pai ake ai nga whiringa i roto i te metagame.

I tua atu i nga huringa toa, ka whakauruhia e tenei papaki nga whakarereketanga ki nga taonga rongonui me nga taonga kore rongonui. Ko te ringa o Midas me te Heart of Tarrasque, he mea hoko noa i te waa TI, kua whiwhi nerf hei whakaiti i to raatau mana. I tenei wa, ko nga taonga whawhai moata moata i te wa e kore e whakamahia, kua piki ake te whai take me te whai oranga i roto i nga keemu.

Na enei huringa toenga me nga whakahoutanga, ka taea e te hapori Dota 2 te tumanako he nekehanga i roto i te metagame, ka whakatuwhera i nga huarahi mo nga rautaki hou me nga whiringa toa. Ko nga whakarereketanga i mahia i roto i te papaki 7.42e e whai ana ki te hanga i tetahi wheako takaro kaha ake, kanorau hoki i te whakataetae ESL One Kuala Lumpur 2023 e haere ake nei, kei reira nga kapa 12 ka whakataetae mo tetahi wahanga o te $1 miriona taara putea.

FAQ

P: He aha nga huringa i mahia ki nga toa rongonui o te Kaha?

A: Kua whiwhi katoa a Bristleback, Chaos Knight me Spirit Breaker i nga nerf hei whakaiti i to ratou mana ki te metagame. Kua whakahekehia te kino o te Quill Spray a Bristleback me nga putea taranata, kua whakawhiuhia te oranga o Chaos Knight ki nga ngoki, a ko te utu a Spirit Breaker me nga pukenga tino nui kua piki ake te hauhautanga.

P: Ko wai nga toa o te Agility me te Maamaa kua paopaohia?

A: Kua whiwhi a Drow Ranger, Enigma, Raiona, Lycan me Timbersaw ki te whakanui i o raatau pukenga me o raatau kaha, kia pai ake ai nga whiringa i roto i te keemu.

Q: He mea kua paopaohia, kua paopaohia ranei?

A: Ae, ko nga taonga rongonui penei i te Hand of Midas me te Heart of Tarrasque kua paopaohia, ko nga taonga whawhai iti ake te whakamahi penei i te Eternal Shroud, Vladimir's Offering, me Pavise kua paopaohia, ka piki ake te whai huatanga ki nga whakataetae.