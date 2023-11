Kei a Warren Buffett a Walmart?

I rere nga korero mo te kaipakihi rongonui a Warren Buffett me tana whakapae no ratou te toa toa Walmart. Ko tetahi o nga kaipakihi angitu i roto i nga hitori, ko nga nekehanga katoa a Buffett e matakihia ana e te hunga kaingākau putea me nga kaipupuri moni. Heoi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara ka pa ki enei kereme.

Ko te pono i muri i nga korero

He rereke ki nga whakapono rongonui, kaore a Warren Buffett i a Walmart. Ahakoa ko te umanga whakangao a Buffett, a Berkshire Hathaway, kei te pupuri i nga momo putea rereke o nga kamupene, kaore a Walmart i roto ia ratou. Kua haumi a Berkshire Hathaway ki nga momo ahumahi, tae atu ki te inihua, nga taputapu, me nga taonga kaihoko, engari ko Walmart ehara i te waahanga o o raatau pupuri.

FAQ

Q: Ko wai a Warren Buffett?

A: Ko Warren Buffett he rangatira pakihi o Amerika, he kaituku moni, he tangata atawhai. Ko ia te tiamana me te Tumuaki o Berkshire Hathaway, he kamupene pupuri kahui maha.

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart te kaporeihana hokohoko nui rawa atu o te ao, e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa. E mohiotia ana mo te tini o nga hua me nga utu whakataetae.

Q: He aha i puta ai nga korero mo Warren Buffett no Walmart?

A: Ka ara ake pea nga korero na te hononga o Warren Buffett me Walmart me nga haumi angitu. Heoi, he mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika me nga puna manatoko kia kore e horapa korero pohehe.

Q: He aha etahi kamupene na Warren Buffett?

A: Ko Berkshire Hathaway, i raro i te kaiarahi a Warren Buffett, he nui nga putea i roto i nga kamupene rereke, tae atu ki a Coca-Cola, American Express, Apple, me Bank of America.

Ahakoa ko nga whakataunga haumi a Warren Buffett e tino whaia ana e te tini, he mea nui kia whakawhirinaki ki nga korero tika. I tenei keehi, he teka te kereme na Buffett a Walmart. I te mea he kaipupuri moni, kua whakatauhia e Buffett nga whiringa rautaki i whai hua ki tana angitu, engari kaore a Walmart i roto i ana taonga. I nga wa katoa he mea tika kia manatokohia nga korero mai i nga puna pono i mua i te whakaputa whakatau mo te mana haumi.