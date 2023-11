Kei a Walmart nga Menards?

I nga tau tata nei, kua puta nga korero mo te mana o Menards, he mekameka toa whakapaipai whare rongonui i Amerika. Ko tetahi pohehe noa ko Walmart, te toa nui o te hokohoko, nona a Menards. Heoi, he teka katoa tenei kereme. Karekau a Walmart i a Menards, a he hinonga motuhake nga kamupene e rua.

FAQ:

Q: Na wai a Menards?

A: Ko Menards he kamupene motuhake na te whanau Menard. Ko John Menard Jr., te kaiwhakarewa o Menards, te nuinga o nga rangatira me te perehitini me te Tumuaki mo te kamupene.

Q: He apiti a Menards no Walmart?

A: Kao, ehara a Menards i te roopu o Walmart. Ka mahi takitahi, kaore he hononga ki a Walmart ahakoa he aha.

Q: He hononga kei waenganui i a Menards me Walmart?

A: Ahakoa ko Menards me Walmart nga kamupene hokohoko e rua, kaore he hononga tika, he mana motuhake ranei i waenga i te tokorua. Ka whakataetae ratou ki nga waahanga maakete rereke, me nga Menards e aro ana ki nga hua whakapai ake i te kaainga me te Walmart e tuku ana i te tini o nga taonga hokohoko whanui.

P: He aha te whakaaro o nga tangata na Walmart a Menards?

A: Ko te raruraru ka puta mai i te mea ko Walmart me Menards he mekameka hokohoko rongonui i te United States. I tua atu, ka whakaaro etahi o nga kamupene nui i roto i te ahumahi kotahi e hono ana, engari ehara i te mea ko te keehi tonu.

Q: He ritenga ano kei waenganui i a Menards me Walmart?

A: Ko nga Menards me Walmart e mahi ana hei kaihokohoko pouaka-nui, e whakarato ana i nga momo momo hua ki nga kaihoko. Heoi, he rereke a raatau tuku hua, maakete whaainga, me nga hanganga rangatira.

Hei whakatau, he mea nui ki te whakamarama kaore i a Walmart a Menards. Ko nga korero e kii ana i tenei hononga he koretake. He kamupene motuhake a Menards na te whanau Menard, i te wa e whakahaere ana a Walmart i raro i tana ake mana whakahaere. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika me te karo i te horapa kerēme teka mo te mana umanga.