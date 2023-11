Kei a Walmart a Lowes?

I puta nga korero mo te hokonga pea o Lowe's, te kaihokohoko whakapaipai whare rongonui, na Walmart, te kaporeihana hokohoko maha. Ko enei whakapae i puta te hiahia me te whakama i waenga i nga kaihoko me nga tohunga ahumahi. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou nga korero me te whakamarama i te pono kei muri i tenei hokonga whakapae.

Tuatahi me te mea nui, he mea nui ki te whakamarama ko Walmart ehara i a Lowe's. I te wa e tuhi ana, kei te noho tonu a Lowe he kamupene motuhake, he wehe ke atu i a Walmart. Ahakoa ko nga kamupene e rua he kaitakaro nui ki te umanga hokohoko, he hinonga motuhake me o raatau ake whakahaere, whakahaere, me o raatau rautaki.

FAQ:

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa. Koia tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao ma te whiwhi moni.

Q: He aha te Lowe's?

A: Ko Lowe's he kamupene hokohoko motuhake mo nga hua me nga ratonga whakapai whare. Ka whakahaerehia e ia he mekameka whakapaipai whare me nga toa taputapu puta noa i te United States, Canada, me Mexico.

Q: He aha te take i puta ai nga korero mo te hoko a Walmart i a Lowe's?

A: Ko nga korero e pa ana ki nga hoko ka taea e te ao pakihi. Ka ara ake na te maha o nga mea, penei i te whakaaro o te maakete, nga ahuatanga o te umanga, me nga korero pohehe ranei.

Ahakoa te ahua o te whakaaro o Walmart ki te whiwhi Lowe's he mea tika ki etahi, he mea nui kia whakawhirinaki ki nga puna pono me nga panui whaimana hei manatoko i aua kereme. I tenei wa, kaore he taunakitanga nui, he korero whaimana ranei hei tautoko i te whakaaro kua riro mai i a Walmart, kei te whakahaere ranei i te whiwhi a Lowe's.

Hei whakatau, kaore a Walmart i a Lowe's. Me tango enei korero ki te tote tae noa ki te whakapumau e nga puna pono. Kei te mahi takitahi a Walmart me Lowe, e mahi ana i o raatau turanga kaihoko me o raatau tuku me o raatau rautaki.