Na Walmart te RoheAunoa?

I roto i nga tau tata nei, kua puta te rangirua me te whakapae mo te mana o AutoZone, he toa rongonui mo nga waahanga miihini me nga taonga. Ko tetahi pohehe noa ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, nona AutoZone. Engari, ehara tenei i te mea. Kaore a Walmart i a AutoZone, a he hinonga motuhake nga kamupene e rua.

He kamupene hokohoko a AutoZone e mahi motuhake ana mai i Walmart. I whakapumautia i te 1979 a kua tupu mai hei tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu o nga waahanga miihini me nga taputapu i te United States. Neke atu i te 6,000 nga toa puta noa i te motu, kua whakatauhia e AutoZone hei haerenga mo nga kaikawe waka me nga miihini DIY.

I tetahi atu taha, he toa nui a Walmart e whakahaere ana i te tini o nga toa, tae atu ki nga toa hokomaha, hypermarkets, me nga toa tari. Ahakoa e hoko ana a Walmart i nga hua motuka, penei i te hinu motika, nga pākahiko motuka, me nga potae, ehara i a ia te AutoZone me etahi atu kaihoko taonga miihini nui.

FAQ:

Q: Ka kitea e au nga waahanga motuka i Walmart?

A: Ae, ka tukuna e Walmart etahi waahanga miihini me nga taputapu. Heoi, mo te whānuitanga whanui me te tohungatanga motuhake, ko te AutoZone me etahi atu toa miihini kua whakatapua pea he whiringa pai ake.

P: He hononga kei waenga i a Walmart me te RoheAunoa?

A: Ahakoa karekau he hononga rangatira i waenga i nga kamupene e rua, me mahara ko te AutoZone me Walmart pea he hononga pakihi hei kaiwhakarato me te tohatoha.

Q: He apiti a AutoZone no Walmart?

A: Kao, ehara a AutoZone i te roopu o Walmart. He kamupene motuhake me ana ake whakahaere me nga kaipupuri hea.

Hei mutunga, kaore a Walmart i a AutoZone. Ko nga kamupene e rua he hinonga motuhake i roto i te umanga hokohoko, me te AutoZone e tohunga ana ki nga waahanga motuka me nga taputapu i te wa e tuku ana a Walmart i te whānuitanga o nga hua, tae atu ki etahi taonga miihini. He mea nui ki te whakamarama i enei pohehe kia tika ai te tohatoha o nga korero ki waenga i nga kaihoko me te hunga kaingākau.