He peeke a Walmart?

I nga tau tata nei, kua kaha a Walmart ki te umanga hokohoko, e tuku ana i te whānuitanga o nga hua me nga ratonga ki nga miriona o nga kaihoko puta noa i te ao. Heoi, ahakoa te whanuitanga o te waahi, he pohehe noa kei a Walmart tetahi peeke. Kia ruku tatou ki roto i te pono kei muri i tenei kereme me te tirotiro i nga korero pono.

Tuatahi me te mea nui, he mea nui ki te whakamarama kaore he putea a Walmart. Ahakoa kei te tuku ratonga putea te toa nui ki ana kaihoko, penei i te whakawhiti moni, te utu putea, me nga kaari nama i mua i te utu, kaore he umanga putea. Engari, ka mahi tahi a Walmart me nga umanga putea o naianei ki te whakarato i enei ratonga.

Ko nga ratonga putea a Walmart e whakahaerea ana ma te mahi tahi me nga momo peeke me nga kaiwhakarato ratonga putea. Hei tauira, i mahi tahi ratou me Green Dot Corporation ki te tuku i te Walmart MoneyCard, he kaari nama utu-mua e taea ai e nga kaihoko te whakahaere pai i a raatau moni. I tua atu, kua mahi tahi a Walmart me MoneyGram kia taea ai e nga kaihoko te tuku me te whiwhi moni whakawhiti i roto i te toa.

FAQ:

Q: Ka taea e au te whakatuwhera i tetahi putea putea i Walmart?

A: Kao, kaore a Walmart e tuku ratonga peeke tuku iho, ka tuku ranei i nga kaihoko ki te whakatuwhera i nga putea putea. Heoi ano, ka tukuna e raatau etahi atu ratonga putea penei i te utu putea me nga kaari nama utu-mua.

U: He haumaru, he pono nga ratonga putea a Walmart?

A: Ae, ko nga ratonga putea a Walmart e tautokohia ana e nga hoa whai mana me te u ki nga paerewa ture. Heoi, he mea tika kia tupato me te panui i nga tikanga me nga tikanga i mua i te whakamahi i tetahi ratonga putea.

Q: Ka taea e au te whiwhi moni mai i a Walmart?

A: Kao, karekau a Walmart e tuku moni nama. Mena kei te hiahia putea koe, e taunaki ana kia tirotirohia nga whiringa ka tukuna e nga peeke tuku iho, etahi atu umanga tuku moni ranei.

Hei mutunga, ahakoa e tuku ana a Walmart i te whānuitanga o nga ratonga putea ki ana kaihoko, kaore he putea i a ia. Engari, ka mahi tahi te toa nui hoko me nga umanga putea kua pumau ki te whakarato i enei ratonga. He mea nui kia mohio koe ki te wehewehenga i waenga i nga tuku putea a Walmart me nga ratonga putea tuku iho kia mohio ai koe ki te whakatau mo o hiahia putea.