Kei a Walmart tetahi mea penei i te pirimia?

I roto i te ao hokohoko ipurangi, kua rite a Amazon Prime ki te waatea me nga painga. Na te tere o te tuku, nga utu motuhake, me te uru atu ki nga ratonga rerema, ehara i te mea miharo he maha nga kaihoko kua kuhu mai hei mema Pirimia. Engari me pehea a Walmart? He rite ano te tuku a te toa toa ki te whakataetae ki a Amazon Prime? Kia mohio tatou.

Walmart+: He Kaiwhakataetae Pirimia?

I whakarewahia e Walmart tana ake ratonga ohaurunga e kiia nei ko Walmart+ i te marama o Mahuru 2020. Ahakoa e whai ana ki te whakarato i tetahi wheako rite ki a Amazon Prime, tera ano etahi rereketanga nui. Ko te Walmart+ he tuku utu kore mutunga mo nga taonga e tika ana mai i nga toa, nga utu hinu, me te waatea o te Matawai & Haere ki nga toa whiriwhiri. Heoi, kaore e uru atu ki nga ratonga romaroma penei i te Amazon Prime Video me te rerenga puoro.

FAQ:

1. E hia te utu o Walmart+?

Ko te utu mema Walmart+ he $12.95 ia marama, he $98 ranei ia tau, he iti ake te utu i te utu a-tau a Amazon Prime mo te $119.

2. Kei te waatea a Walmart+ ki nga waahi katoa?

Kei te waatea a Walmart+ i te United States, engari ka rereke pea te waatea o etahi ahuatanga i runga i to waahi.

3. He aha nga painga o Walmart+?

Ka tukuna e Walmart+ he tuku kore mutunga kore utu mo nga taonga e tika ana, nga utu wahie i nga teihana hau whai waahi, me te waatea o te Scan & Go mo te hokohoko i roto i te toa.

4. Ka taea e au te whakakore i taku mema Walmart+?

Ae, ka taea e koe te whakakore i to mema Walmart+ i nga wa katoa. Heoi, he mea nui kia mahara ko nga utu mema e kore e whakahokia.

Conclusion:

Ahakoa kei te tuku a Walmart + i etahi painga ka taea te whakataetae ki a Amazon Prime, he poto te korero mo nga ratonga roma. Mena kei te rapu tuatahi koe mo te tuku tere me nga painga i roto i te toa, ko Walmart+ pea he huarahi pai. Heoi, mena kei te pirangi koe ki tetahi kete matawhānui e uru ana ki te whakangahau rerema, ko Amazon Prime te mea pai rawa atu. I te mutunga, ko te whakatau i waenga i nga mea e rua ka whakawhirinaki ki o hiahia me o hiahia.